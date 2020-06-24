В Волгоградской области водитель без прав погиб в ДТП

Происшествия 24.06.2020 11:01
0
24.06.2020 11:01
В Ленинском районе погиб 36-летний мужчина, который, не имея прав, сел за руль отечественной шестерки. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла накануне вечером на 25 километре автодороги «Ленинск-Рассвет». Водитель не справился с управлением, в результате машина опрокинулась в кювет. Водитель автомашины погиб на месте до приезда бригады скорой помощи; его пассажиры: 44-летняя женщина и 14-летняя девочка с травмами госпитализированы.
Реклама
В Волгоградской области кроссовер с водителем и пассажиром улетел в кювет24.06.2020 10:47
Происшествия 24.06.2020 10:47
Двое рецидивистов под Волгоградом ограбили дом на глазах хозяйки23.06.2020 14:44
Происшествия 23.06.2020 14:44
Волгоградец завис на дереве с открытым переломом ноги после падения с трубопровода23.06.2020 11:56
Происшествия 23.06.2020 11:56
Под Волгоградом пьяный дачник покалечил ребенка в гонках с полицией23.06.2020 11:10
Происшествия 23.06.2020 11:10
Под Волгоградом авто врезалось в бетонное ограждение: погибла женщина23.06.2020 10:23
Происшествия 23.06.2020 10:23
В страшной аварии на границе Волгограда погиб водитель легковушки23.06.2020 09:51
Происшествия 23.06.2020 09:51
Пенсионера в Волгоградской области подстрелил односельчанин после ссоры на сенокосе22.06.2020 16:00
Происшествия 22.06.2020 16:00
ДТП с пострадавшими детьми на злополучном перекрестке в Волгограде попало на видео22.06.2020 10:52
Происшествия 22.06.2020 10:52
Два ребенка пострадали в ДТП в центре Волгограда21.06.2020 10:03
Происшествия 21.06.2020 10:03
Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом «ЛАЗ» в Волгоградской области20.06.2020 09:48
Происшествия 20.06.2020 09:48
Житель Ростова-на-Дону погиб в лобовом ДТП с фурой в Волгоградской области19.06.2020 10:42
Происшествия 19.06.2020 10:42
Под Урюпинском пьяный водитель собрал «комбо» нарушений и угодил в больницу18.06.2020 10:09
Происшествия 18.06.2020 10:09
В Волгоградской области бесследно исчез пожилой рыбак18.06.2020 09:35
Происшествия 18.06.2020 09:35
Под Волгоградом пьяный водитель угрожал полицейским пистолетом17.06.2020 12:00
Происшествия 17.06.2020 12:00
В Волгограде подростка подозревают в поджоге склада грузового речпорта16.06.2020 11:54
Происшествия 16.06.2020 11:54
Реклама