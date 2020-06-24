Происшествия 24.06.2020 10:47
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24.06.2020 10:47
В Среднеахтубинском районе в результате ДТП два человека попали в больницу. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, по предварительной информации, «Ситроен С3» под управлением 28-летней женщины двигался со стороны п. Кировец в сторону автодороги «р.п. Средняя Ахтуба-г. Краснослободск». В поселке Красный Буксир машина потеряла управление, вылетела в кювет и перевернулась. последующим опрокидыванием в кювет. Водитель и ее 27-летний пассажир получили травмы.
Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.
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