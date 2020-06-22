Банк «Открытие» и «Моё дело» упростили бухгалтерский учет для предпринимателей

Экономика 22.06.2020 16:58 Новости компаний
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22.06.2020 16:58 Новости компаний
Банк «Открытие» интегрировал интернет-бухгалтерию «Моё дело» в интернет-банк для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Бизнес-Портал». Интеграция интернет-банка и интернет-бухгалтерии позволяет автоматизировать обмен данными между банком и учетными системами пользователей бухгалтерских сервисов, сообщает пресс-служба. Теперь клиентам банка - компаниям малого и среднего бизнеса вести бухгалтерский учет стало проще и удобнее.
Интуитивно понятный интерфейс, умные подсказки и автоматическая проверка данных позволят предпринимателю самостоятельно совершать бухгалтерские операции без специальных навыков. Интеграция обеспечит автоматическую загрузку выписок по расчетному счету и отправку платежных поручений в клиент-банк в одной системе без переключения между вкладками.
Сервис подготовит пользователям персональный налоговый календарь с напоминаниями о сроках подачи документов в ФНС и уплаты налогов. Вся отчетность формируется в несколько кликов, подписывается «облачной» электронной подписью и отправляется электронно по защищенному SSL-каналу.
«Мы рады, что клиентам «Открытия» стало проще использовать сервис «Моё дело». Автоматический разбор выписки и проведение в бухучете денежных операций не требует от пользователя сложных, персонализированных настроек. Интеграция с банком настраивается один раз и работает самостоятельно, иногда задавая вопросы по нераспознанным операциям. Благодаря онлайн-обмену данными с банками, смарт-терминалами, CRM, различными облачными сервисами, ИФНС, ПФР - учет становится удобнее с каждым днем. При этом мы тщательно следим за безопасностью данных. Более 60 000 наших клиентов совершают более 10 млн сервисных операций в день, не опасаясь за сохранность своей информации» — прокомментировал генеральный директор компании «Моё дело» Сергей Панов.
«Банк «Открытие» стремится предложить предпринимателям широкий спектр услуг, удовлетворяющий основные потребности их компаний. Не секрет, что бухгалтерия является неотъемлемой частью любого бизнеса, и каждый предприниматель встает перед выбором, каким образом ее вести. Запуск автоматического обмена данными с сервисом “Мое дело” позволит клиентам, которые уже пользуются этим сервисом, автоматизировать множество рутинных операций, а новым клиентам получить доступ к современному онлайн инструменту, помогающему сэкономить бесценное время, которое предприниматель может посвятить собственному развитию или развитию своего дела», — отметил Илья Ольшак, директор департамента цифрового бизнеса для юридических лиц банка «Открытие».
Сервис подойдет для малого и среднего бизнеса на любой системе налогообложения. Клиентам уже доступны:
• формирование и отправка отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС, Росстат;
• расчет и законная оптимизация налогов и взносов;
• ответы экспертов консалтинга на сложные вопросы;
• расчет выплат по сотрудникам: взносы, зарплаты и другие;
• формирование банковских платежных поручений;
• создание первичных и закрывающих документов.
Чтобы подключить интеграцию достаточно следовать инструкции банка по настройке:
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