Здравоохранение

Еще одна смерть: в Волгоградской области от коронавируса умерли 33 человека

Здравоохранение 21.06.2020 11:50
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21.06.2020 11:50


Один человек скончался в Волгоградской области за минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев в регионе выросло до 33.
За сутки COVID-19 был подтвержден у 98 человек. Всего в регионе зарегистрировано уже 5410 случаев коронавирусной инфекции, из которых 2328 человек уже выздоровели.

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