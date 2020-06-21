Еще одна смерть: в Волгоградской области от коронавируса умерли 33 человека





Один человек скончался в Волгоградской области за минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев в регионе выросло до 33.

За сутки COVID-19 был подтвержден у 98 человек. Всего в регионе зарегистрировано уже 5410 случаев коронавирусной инфекции, из которых 2328 человек уже выздоровели.



