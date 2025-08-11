Мобильный интернет пропал в Волгограде 11 августа

Глобальные проблемы с мобильным интернетом фиксируются у жителей Волгограда утром 11 августа. Как рассказали ИА «Высота 102», горожане, невозможно подключиться к интернету практически у всех операторов – подобные сообщения поступают из Красноармейского, Центрального и Дзержинского районов. При этом тормозит и подключение к Wi-Fi.

Напомним, сегодня утром жителей Красноармейского района разбудила тревожная сирена. При этом в ГУ МЧС по Волгоградской области никаких происшествий на юге города не фиксировали. Однако после этого Росавиация ввела временные ограничения на полеты в аэропорту Волгограда из соображений безопасности.