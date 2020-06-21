Общество

«Живем у воды и без воды»: поселок в Волгограде превратился в соляные копи

Общество 21.06.2020 09:29
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21.06.2020 09:29


Жители поселка Майский Советского района накануне провели акцию протеста против бездействия чиновников и концессионера из-за отсутствия питьевой воды. Как рассказали ИА «Высота 102» жители Майского, эта проблема существует уже не первый год. «У нас только техническая вода, но в летний сезон и ее нет. Из кранов даже не капает, люди встают ночью, чтобы сделать хоть какой-то запас воды, имеющей отвратительное качество, что подтверждено Роспотребнадзором. Мы вынуждены поливать огороды соленой водой, грядки у нас белые от налета соли. Питьевую воду мы возим из города или покупаем в магазинах. Жить больше так невозможно – особенно сейчас, в пандемию, мы не можем лишний раз вымыть руки», - негодуют волгоградцы. 
По словам жителей поселка, который входит в Советский район, они живут в полукилометре от водохранилища, но для них вода – как несбыточная мечта. В очередном обращении в администрацию Советского района люди напомнили, что в поселке живет 94-летняя Лидия Петровна Голайдо, труженик тыла, награжденная медалью за труд во время войны, которая сейчас прикована к постели. Но проведение гигиенических процедур весьма затруднено из-за элементарного отсутствия воды. "Неужели ветеран заслужила такого отношения", - возмущаются ее земляки. 

По словам жителей поселка, решить их проблему можно двумя способами. Или восстановить старую скважину, которая, по словам старожилов, раньше обеспечивала поселок хорошей водой. Или организовать водозабор на водохранилище. И тот, и другой вариант, конечно, требуют денег. Но люди считают, что власти – на то и власти, чтобы решать проблемы в пользу граждан. 
Года три назад, по словам жителей, «Концессии водоснабжения», пытались отремонтировать поселковый водопровод, но сделали это, как утверждают волгоградцы, странно – заменили лишь часть трубы. Люди считают, что полная замена водопровода могла бы также улучшить обеспечение водой поселка. 
Пока чиновники лишь разводят руками – мол, денег на решение вашей проблемы нет, и вообще, что вы хотите, вы же платите за техническую воду, а не за питьевую. «Но мы хотим платить за питьевую воду. Почему нас лишают элементарного блага цивилизации? У нас живет около 500 человек, и мы имеем полное право на достойную жизнь, а не на ежедневные издевательства», - заключили волгоградцы. 
К слову, по их словам, в поселке Горный, жители которого тоже взбунтовались на днях из-за отсутствия воды, накануне начали бурить скважину. «Цена вопроса оказалась чуть больше миллиона рублей. Неужели это такая огромная сумма, чтобы обрекать нас и дальше на страдания?», - вопрошают жители поселка, которые отправили очередную петицию в адрес властей. 
Ранее о похожей проблеме жителей Горного 
сообщало ИА "Высота 102".

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