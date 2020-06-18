Общество

Пошла третья неделя: в разгар жары и пандемии поселок в Волгограде оставили без воды

Общество 18.06.2020 09:55
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18.06.2020 09:55


Жители поселка Горная Поляна в Советском районе Волгограда не могут докричаться до поставщика ресурса, местной власти и надзорных органов. Как сообщает ИА «Высота 102», люди утверждают, что живут без воды уже более двух недель. Ранее ООО «Концессии водоснабжения» известило жителей поселка, что из строя вышла водопроводная скважина, и на время проведения ремонтных работ вода в поселок будет подаваться по графику, а также подвозиться автоцистерной. 

«Никакого подвоза воды не организовано. Даже руки помыть невозможно. Если на нижние улицы вода подается через день, то улице Педагогической ее нет совсем, также как на 36-й Гвардейской и Стрельникова. На улицах Леонова, Журавлинская, Семушкина напор такой низкий, что ведро за сутки по капле еле набирается. Ремонтные работы концессий стоят на месте. Выбранные нами депутаты Советского района бездействуют. Администрация молчит, ответов нет», - говорят жители. 


В ООО «Концессии водоснабжения» заявили, что оперативно восстанавливают водозаборную скважину в поселке Горный Советского района. «В настоящее время на месте работают сотрудники специализированной организации – ведется замена обсадной трубы и фильтровой части. На период  восстановления работоспособности скважины ресурсоснабжающей организацией принято решение ввести временный график подачи воды – в домовладения по ул. Журавлинской, Леонова, Семушкина подача воды осуществляется по четным календарным дням, в домовладения по ул. Сельскохозяйственной, Педагогической, Светлой, Надежды, 36-ой Гвардейской и Стрельникова – по нечетным. Ежедневно для жителей поселка Горный организован подвоз воды с помощью специализированных водовозок. График подачи воды размещен на территории поселка», - уверяют в компании.

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