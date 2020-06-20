Происшествия 20.06.2020 09:48
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20.06.2020 09:48
Водитель автобуса «ЛАЗ-695», по предварительной информации, стал виновником в ДТП в Котельниково с 4 пострадавшими. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, авария произошла в 3:55 на пересечении улицы Чкалова с улицей Калинина.
47-летний водитель автобуса не выполнил требование дорожного знака «Уступи дорогу» и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21124». В результате ДТП водитель, 31-летняя, 44-летняя и 18-летняя пассажиры легкового автомобиля с различными травмами доставлены в больницу.
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