



Водитель автобуса «ЛАЗ-695», по предварительной информации, стал виновником в ДТП в Котельниково с 4 пострадавшими. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, авария произошла в 3:55 на пересечении улицы Чкалова с улицей Калинина.

47-летний водитель автобуса не выполнил требование дорожного знака «Уступи дорогу» и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21124». В результате ДТП водитель, 31-летняя, 44-летняя и 18-летняя пассажиры легкового автомобиля с различными травмами доставлены в больницу.



