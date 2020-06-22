Аудиторы поставили «диагноз» бюджету Волгоградской области до пандемии





До начала пандемии бюджет Волгоградской области демонстрировал хорошие тенденции. Как сообщает ИА «Высота 102», аудиторы КСП региона оценили состояние региональной казны за январь-март этого года, до того, как экономика попала под негативное действие ограничительных мер.

Так, за первый квартал этого года доходы консолидированного бюджета Волгоградской области составили 29,4 миллиарда рублей, или 21,6% от годовых прогнозных назначений и выросли относительно соответствующего периода прошлого года почти на 3 миллиарда рублей.

За 1 квартал 2020 года в областной бюджет поступило доходов в размере 24,8 миллиарда рублей (21,6 % к плану), или с превышением к прошлому году на 2,6 миллиарда (+12,0%). Рост поступлений относительно прошлого года произошел по основным бюджетообразующим налогам: НДФЛ (+6,2%), акцизам (+20,1%), налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (+12%), налогу на имущество организаций (+54,8%). Снизились поступления по налогу на прибыль организаций (-5,6%). Доходы дорожного фонда составили 2,2 миллиарда рублей и увеличились почти на 300 миллионов по сравнению с этим же периодом прошлого года.

Выросли поступления и в бюджеты муниципальных образований. В начале года они составили 11,4 миллиарда рублей, что выше соответствующего периода на 2 миллиарда. Причем муниципальные районы обогнали по этому показателю городские округа. Так, если доходы районов увеличились на 9%, то округов – всего лишь на 1,1%.

Рост доходов был обусловлен увеличением поступлений по НДФЛ, что связано с ростом среднемесячной заработной платы на 7,1%.

Рост налоговых и неналоговых доходов к уровню прошлого года отмечался в 28 муниципальных образованиях. Наибольший рост поступлений наблюдался в Светлоярском районе - на 21,1 млн.руб. (+27,0%), в Нехаевском районе - на 19,8 млн.руб. (+56,7%), в Еланском районе - на 17,9 млн.руб. (+26,9%).

Снижение налоговых и неналоговых доходов в сравнении с аналогичным периодом 2019 года зафиксировано в одиннадцати муниципалитетах. Так, в 9 муниципальных районах отмечено сокращение объема поступлений в пределах от 1,7% (в Фроловском районе) до 9,0% (в Урюпинском районе) в основном за счет снижения поступлений налога на доходы физических лиц. В двух городских округах - на 0,8% (в Волгограде за счет снижения поступлений по налогу на имущество физических лиц) и 3,1% (в Урюпинске за счет снижения поступлений по земельному налогу).



