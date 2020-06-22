Аудиторы поставили «диагноз» бюджету Волгоградской области до пандемии

Экономика 22.06.2020 09:21
0
22.06.2020 09:21
До начала пандемии бюджет Волгоградской области демонстрировал хорошие тенденции. Как сообщает ИА «Высота 102», аудиторы КСП региона оценили состояние региональной казны за январь-март этого года, до того, как экономика попала под негативное действие ограничительных мер.
Так, за первый квартал этого года доходы консолидированного бюджета Волгоградской области составили 29,4 миллиарда рублей, или 21,6% от годовых прогнозных назначений и выросли относительно соответствующего периода прошлого года почти на 3 миллиарда рублей.
За 1 квартал 2020 года в областной бюджет поступило доходов в размере 24,8 миллиарда рублей (21,6 % к плану), или с превышением к прошлому году на 2,6 миллиарда (+12,0%). Рост поступлений относительно прошлого года произошел по основным бюджетообразующим налогам: НДФЛ (+6,2%), акцизам (+20,1%), налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (+12%), налогу на имущество организаций (+54,8%). Снизились поступления по налогу на прибыль организаций (-5,6%). Доходы дорожного фонда составили 2,2 миллиарда рублей и увеличились почти на 300 миллионов по сравнению с этим же периодом прошлого года.
Выросли поступления и в бюджеты муниципальных образований. В начале года они составили 11,4 миллиарда рублей, что выше соответствующего периода на 2 миллиарда. Причем муниципальные районы обогнали по этому показателю городские округа. Так, если доходы районов увеличились на 9%, то округов – всего лишь на 1,1%.
Рост доходов был обусловлен увеличением поступлений по НДФЛ, что связано с ростом среднемесячной заработной платы на 7,1%.
Рост налоговых и неналоговых доходов к уровню прошлого года отмечался в 28 муниципальных образованиях. Наибольший рост поступлений наблюдался в Светлоярском районе - на 21,1 млн.руб. (+27,0%), в Нехаевском районе - на 19,8 млн.руб. (+56,7%), в Еланском районе - на 17,9 млн.руб. (+26,9%).
Снижение налоговых и неналоговых доходов в сравнении с аналогичным периодом 2019 года зафиксировано в одиннадцати муниципалитетах. Так, в 9 муниципальных районах отмечено сокращение объема поступлений в пределах от 1,7% (в Фроловском районе) до 9,0% (в Урюпинском районе) в основном за счет снижения поступлений налога на доходы физических лиц. В двух городских округах - на 0,8% (в Волгограде за счет снижения поступлений по налогу на имущество физических лиц) и 3,1% (в Урюпинске за счет снижения поступлений по земельному налогу).
Реклама
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми22.06.2020 10:46
Экономика 22.06.2020 10:46
Делаете ремонт? Простота и элегантность снова входят в моду22.06.2020 08:45
Экономика 22.06.2020 08:45
Клиентам банка «Открытие» предложат новые стратегии инвестиций19.06.2020 16:18
Экономика 19.06.2020 16:18
Клиенты ВТБ в мае увеличили число открытых вкладов на 40%19.06.2020 13:26
Экономика 19.06.2020 13:26
Банк «Открытие» предлагает новые условия кредитования военнослужащим19.06.2020 12:31
Экономика 19.06.2020 12:31
УФНС России по Волгоградской области ищет юристов19.06.2020 09:24
Экономика 19.06.2020 09:24
«Сбербанк Лизинг» обеспечит поставку специального медицинского оборудования горбольнице в Волгограде18.06.2020 21:25
Экономика 18.06.2020 21:25
Держатели карт Mastercard банка «Открытие» смогут в числе первых в России оплачивать покупки с Mi Smart Band 4 NFC18.06.2020 17:45
Экономика 18.06.2020 17:45
Банк «Открытие» стал генеральным партнером бренда «Сделано в России»18.06.2020 16:28
Экономика 18.06.2020 16:28
ВТБ Private banking: у российского рынка ценных бумаг большой потенциал для восстановления18.06.2020 16:12
Экономика 18.06.2020 16:12
Администрация Волгоградской области берет в долг больше 3 миллиардов рублей18.06.2020 13:54
Экономика 18.06.2020 13:54
Волгоградское отделение Сбербанка и институт управления – филиал РАНХиГС подписали соглашение о сотрудничестве18.06.2020 11:38
Экономика 18.06.2020 11:38
Волгоградцы добросовестно отчитываются о доходах17.06.2020 17:45
Экономика 17.06.2020 17:45
ВТБ выдал свыше 34 млрд рублей в рамках ипотеки под 6,5%17.06.2020 16:09
Экономика 17.06.2020 16:09
Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой до 15% от стоимости недвижимости17.06.2020 13:09
Экономика 17.06.2020 13:09
Реклама