Экономика

Аудиторы поставили «диагноз» бюджету Волгоградской области до пандемии

Экономика 22.06.2020 09:21
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22.06.2020 09:21


До начала пандемии бюджет Волгоградской области демонстрировал хорошие тенденции. Как сообщает ИА «Высота 102», аудиторы КСП региона оценили состояние региональной казны за январь-март этого года, до того, как экономика попала под негативное действие ограничительных мер. 
Так, за первый квартал этого года доходы консолидированного бюджета Волгоградской области составили 29,4 миллиарда рублей, или 21,6% от годовых прогнозных назначений и выросли относительно соответствующего периода прошлого года почти на 3 миллиарда рублей.
За 1 квартал 2020 года в областной бюджет поступило доходов в размере 24,8 миллиарда рублей (21,6 % к плану), или с превышением к прошлому году на 2,6 миллиарда (+12,0%). Рост поступлений относительно прошлого года произошел по основным бюджетообразующим налогам: НДФЛ (+6,2%), акцизам (+20,1%), налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (+12%), налогу на  имущество организаций (+54,8%). Снизились поступления по налогу на прибыль организаций (-5,6%). Доходы дорожного фонда составили 2,2 миллиарда рублей и увеличились почти на 300 миллионов по сравнению с этим же периодом прошлого года. 
Выросли поступления и в бюджеты муниципальных образований. В начале года они составили 11,4 миллиарда рублей, что выше соответствующего периода на 2 миллиарда. Причем муниципальные районы обогнали по этому показателю городские округа. Так, если доходы районов увеличились на 9%, то округов – всего лишь на 1,1%. 
Рост доходов был обусловлен увеличением поступлений по НДФЛ, что связано с ростом среднемесячной заработной платы на 7,1%.
Рост налоговых и неналоговых доходов к уровню прошлого года отмечался в 28 муниципальных образованиях. Наибольший рост поступлений наблюдался в Светлоярском районе - на 21,1 млн.руб. (+27,0%), в Нехаевском районе - на 19,8 млн.руб. (+56,7%), в Еланском районе - на 17,9 млн.руб. (+26,9%).
Снижение налоговых и неналоговых доходов в сравнении с аналогичным периодом 2019 года зафиксировано в одиннадцати  муниципалитетах. Так, в 9 муниципальных районах отмечено сокращение объема поступлений в пределах от 1,7% (в Фроловском районе) до 9,0% (в Урюпинском  районе) в основном за счет снижения поступлений налога на доходы физических лиц. В двух городских округах - на 0,8% (в Волгограде за счет снижения поступлений по налогу на имущество физических лиц) и 3,1% (в Урюпинске за счет снижения поступлений по земельному налогу). 

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