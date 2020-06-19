









Жители Кировского района Волгограда надеются, что процесс обновления городских парков, который сейчас происходит в областном центре, в конечном итоге дойдет и до Бекетовки. Когда-то знаменитый на весь город парк «Дружба» сегодня превратился в заросший дикими зарослями пустырь с руинами.





В 60-х годах этот парк создавался руками рабочих волгоградского предприятия «Химпром». Территорию вдоль Волги озеленяли буквально на пустом месте. Волгоградский блогер Роман Лапшин даже нашел уникальные фотографии, где рабочие "Химпрома" со своими семьями позируют на фоне только высаженных деревьев и колеса обозрения.





Здесь появились аттракционы, летняя киноплощадка и даже колесо обозрения, из кабинок которого открывались удивительные виды – весь город был как на ладони. Прямо над обрывом стояло кафе, где праздновали свадьбы, продавали мороженое и лимонад. Кировчане могли спуститься вниз и позагорать на пляже.





В начале 80-х годов химпромовцы облагородили и вторую часть парка. Здесь разбили аллеи, где стояли скульптуры, построили стадион «Кировец» – футбольное поле с натуральным газоном, за которым постоянно ухаживали.





Недалеко располагалось тренировочное поле для юных футболистов с раздевалками и душевыми.





На стадионе проводили матчи областного чемпионата по футболу. А на каждый День химика, который празднуется в последнее воскресенье мая, сюда приходили тысячи работников завода со своими семьями, чтобы полюбоваться красочным фейерверком.





После закрытия завода о парке забыли окончательно и бесповоротно. «Нет больше завода, нет ДК Кирова и нет нашего парка «Дружба». Что мы испытываем, как вы думаете?», - констатирует один из бывших рабочих «Химпрома», которого мы случайно встретили на заросшей дорожке.





Сегодня не каждый житель Бекетовки рискнет заглянуть в этот безлюдный уголок, таящий следы присутствия маргинальных личностей. Разрушенные трибуны стадиона, заросшее сорняком поле, фундамент, который остался от когда-то популярного кафе, круглая площадка от демонтированного колеса обозрения – это все, что напоминает о когда-то любимом месте отдыха жителей Бекетовки.





А, между тем, на территории этого парка до сих пор стоит полуразрушенная водокачка, которая, по свидетельству краеведов, была построена в конце 19-го века и вполне могла претендовать на звание объекта культурного наследия.





В парке можно увидеть и другие элементы дореволюционного водовода, который почему-то так и не взяли под охрану.





Из новых объектов за последние годы здесь появился своеобразный уголок памяти. Рабочие одного из еще не умерших предприятий Кировского района установили прямо над обрывом скромный обелиск погибшим в войне.





Здесь же поставили крошечную православную часовню, а рядом – мусульманский полумесяц. Чьи-то заботливые руки соорудили и скромную беседку с видом на Волгу, по которой когда-то так и сновали белые пароходы, «Ракеты» и «Метеоры». Теперь здесь тишина…



























