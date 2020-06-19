УФНС России по Волгоградской области ищет юристов





В УФНС России по Волгоградской области срочно требуются специалисты,имеющие высшее юридическое образование. Как сообщили ИА "Высота 102" в ведомстве, вакантные должности государственной гражданской службы имеются в отделе обеспечения процедур банкротства.

В должностные обязанности сотрудников отдела обеспечения процедур банкротства входит представление интересов ФНС России в делах о банкротстве и процедурах, применяемых в деле о банкротстве, в Арбитражных судах, судах общей юрисдикции, на собраниях кредиторов (комитетах кредиторов).

Потенциальные кандидаты могут представить свое резюме на адреса электронной почты: oko . r 3400@ nalog . ru или oopb.r3400@nalog.ru.

По всем возникающим вопросам обращаться по телефонам:

- отдел кадров (8442) 74-29-19, (8442) 74-29-40;

- отдел обеспечения процедур банкротства (8442) 74-29-71.

Адрес УФНС России по Волгоградской области: 400005, г. Волгоград, пр. Ленина, д. 90.



