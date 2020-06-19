УФНС России по Волгоградской области ищет юристов

Расследования 19.06.2020 09:24
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19.06.2020 09:24
В УФНС России по Волгоградской области срочно требуются специалисты,имеющие высшее юридическое образование. Как сообщили ИА "Высота 102" в ведомстве, вакантные должности государственной гражданской службы имеются в отделе обеспечения процедур банкротства.
В должностные обязанности сотрудников отдела обеспечения процедур банкротства входит представление интересов ФНС России в делах о банкротстве и процедурах, применяемых в деле о банкротстве, в Арбитражных судах, судах общей юрисдикции, на собраниях кредиторов (комитетах кредиторов).
Потенциальные кандидаты могут представить свое резюме на адреса электронной почты: oko . r 3400@ nalog . ru или oopb.r3400@nalog.ru.
По всем возникающим вопросам обращаться по телефонам:
- отдел кадров (8442) 74-29-19, (8442) 74-29-40;
- отдел обеспечения процедур банкротства (8442) 74-29-71.
Адрес УФНС России по Волгоградской области: 400005, г. Волгоград, пр. Ленина, д. 90.
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