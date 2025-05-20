Клещи попили крови у 564 волгоградцев

Общество 20.05.2025 09:03
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20.05.2025 09:03
Несмотря на прохладную весну, жители Волгоградской области ощущают на себе активность клещей. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, с начала года в медучреждения по поводу укусов клещами обратились 546 человек, среди них – 211 детей. Всего за последнюю неделю зарегистрировано 134 обращений.
При этом, как ранее сообщалось, в регионе в этом году уже зафиксирован один случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, которым можно заразиться от этих насекомых.
Эпидемиологи напоминаю, что, если в течение двух недель после укуса клеща поднимается температура, а на месте присасывания образуется красное пятно, надо сразу обращаться к врачам.
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