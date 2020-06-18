Солдатам стало плохо на репетиции парада в раскаленном Волгограде













Репетиция парада в Волгограде, начавшаяся сегодня в 7 вечера, прошла при экстремальной жаре, характерной для местного лета. Как сообщает ИА «Высота 102», некоторым бойцам, которые в ожидании начала мероприятия провели под солнцем не один час, стало плохо. На помощь приходили военные медики, приводившие солдат в чувство.







По информации пресс-службы ЮВО, при подготовке к торжественным мероприятиям 24 июня спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.Подразделения РХБ защиты на постоянной основе проводят дезинфекцию мест тренировок, транспортных средств, предназначенных для перевозки личного состава, а также помещений для проживания. Все участники находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты. Контакты участников торжественных мероприятий с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены. Генеральная репетиция парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Волгограде пройдет 20 июня в 10:00.

