Солдатам стало плохо на репетиции парада в раскаленном Волгограде

Общество 18.06.2020 19:36
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18.06.2020 19:36
Репетиция парада в Волгограде, начавшаяся сегодня в 7 вечера, прошла при экстремальной жаре, характерной для местного лета. Как сообщает ИА «Высота 102», некоторым бойцам, которые в ожидании начала мероприятия провели под солнцем не один час, стало плохо. На помощь приходили военные медики, приводившие солдат в чувство.
По информации пресс-службы ЮВО, при подготовке к торжественным мероприятиям 24 июня спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.Подразделения РХБ защиты на постоянной основе проводят дезинфекцию мест тренировок, транспортных средств, предназначенных для перевозки личного состава, а также помещений для проживания. Все участники находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты. Контакты участников торжественных мероприятий с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены. Генеральная репетиция парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Волгограде пройдет 20 июня в 10:00.
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