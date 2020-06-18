В Волгограде больного коронавирусом депутата отправили под «домашний арест»

Политика 18.06.2020 15:52
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18.06.2020 15:52
Заболевший коронавирусом депутат Волгоградской облдумы от «Единой России» Борис Коротков лечится на дому. Как написал сегодня парламентарий на своей странице в Instagram,несколько дней назад он сдал тест на COVID-19, который оказался положительным.
«За последние два дня в мой адрес поступило множество звонков и сообщений по поводу состояния моего здоровья, спасибо всем за беспокойство. Состояние моего здоровья отличное, симптомов болезни не наблюдается. Через неделю я сделаю повторное тестирование, но до тех пор буду соблюдать режим самоизоляции», - пояснил народный избранник. Коротков работает в заксобрании на постоянной основе, возглавляя комитет по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов.
Коронавирусом в Волгограде также болеет депутат городской думы Дмитрий Крылов. На прошлой неделе его госпитализировали с двусторонней пневмонией в областной госпиталь ветеранов войн. Ранее Крылов публично заявлял о том, что в пандемию не верит.
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