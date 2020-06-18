Борьба с коррупцией

Осторожно, там бриллианты!: волгоградских чиновников учат бдительности

Борьба с коррупцией 18.06.2020 14:33
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18.06.2020 14:33


Волгоградским чиновникам наглядно разъяснили, как правильно принимать подарки от благодарных граждан. Как сообщает ИА "Высота 102", опубликованная на сайте администрации Волгоградской области памятка о соблюдении антикоррупционного запрета на получение отдельными категориями лиц подарков и иных вознаграждений в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей раскрывает, какую опасность таят в себе бутылки шампанского, свечи, вазы, шоколадки и даже письма в конверте. Все эти безобидные на первый взгляд презенты могут, что называется, подвести честного государственного служащего под монастырь.
Чтобы не лишиться должности и не угодить в места не столь отдаленные, чиновник должен запастись как минимум лупой и собакой. Животное, к примеру, понадобиться для того, чтобы проверить,  не пахнут ли чем-то особенным листочки в подаренной упаковке чая. А при помощи лупы можно детально разглядеть полученное от гражданина письмо в конверте. "Прежде чем его развернуть, удостоверьтесь, что на нем не наклеены коллекционные марки. Иначе следующее письмо вы получите уже в тюрьме", - гласит памятка.

У шоколадки, как оказывается, фольга может быть выполнена из платины и белого золота, ваза может оказаться изделием из дорогущих кристаллов Swarovski, а на дне бутылки с алкоголем можно найти слиток золота или драгоценный камень. Судя по памятке, драгоценности могут оказаться в любом подарке, тем более, если он украшен стразами. "Под безобидные стекляшки могут быть замаскированы бриллианты", - предупреждают чиновников. Бежать без оглядки, видимо, надо и от дарителя свечей. Свеча - самый опасный для госслужащего предмет. "Узнать, какие драгоценности в ней спрятаны, можно только, если ее сжечь. Но скорее всего, будет уже поздно", - разъясняют чиновникам.

Принимающий вознаграждение сотрудник администрации Волгоградской области всегда должен обращать внимание и на упаковку подарка. Лучше, конечно, вообще ничего не разворачивать, а сразу все нести завхозу. Если подарок окажется стоимостью меньше 3000 рублей, его можно будет спокойно забрать, а если дороже - выкупить или отдать на хранение или в благотворительную организацию.

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