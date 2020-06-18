Новый председатель Волгоградского облсуда и губернатор встретились тет-а-тет

Общество 18.06.2020 12:24
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18.06.2020 12:24
Сегодня губернатор Андрей Бочаров провел рабочую встречу с председателем Волгоградского областного суда Алексеем Глуховым, назначенным на этот пост Указом Президента РФ от 8 июня 2020 года. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, губернатор и новый председатель облсуда обсудили актуальные вопросы взаимодействия, а также "продолжения работы по наведению порядка во всех сферах жизнедеятельности Волгоградской области".
Напомним, Указом президента РФ Алексей Глухов был назначен на эту должность сроком на 6 лет.
Справка. 50-летний Алексей Глухов является судьей третьего квалификационного класса. В 1992 году окончил военно – юридический факультет Военного Краснознаменного института по специальности "правоведение".
Общий стаж в сфере юриспруденции - 28 лет. Работал судьей Первого кассационного суда общей юрисдикции в Саратове. Ранее занимал должность председателя Центрального районного суда Волгограда.
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