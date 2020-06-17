Происшествия

Под Волгоградом пьяный водитель угрожал полицейским пистолетом

Происшествия 17.06.2020 12:00
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17.06.2020 12:00


В угрозе применения насилия в отношении полицейских подозревается 45-летний житель Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ. Водитель задержан, у него изъят пневматический пистолет.
По данным следствия, ночью 17 июня подозреваемый был остановлен на стационарном посту ДПС в Светлоярском районе Волгоградской области для проверки документов. Полицейские увидели, что водитель пьян и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Мужчина отказался. Также выяснилось, что автомобиль, которым он управлял, не поставлен на регистрационный учет.
В региональном главке МВД уточнили, что водитель управлял автомобилем "Митсубиси Лансер". Сделав вид, что намеревается предъявить инспекторам страховое свидетельство, мужчина достал из кармана пистолет и направил в сторону сотрудников полиции. В соответствии с Федеральным законом "О полиции" для обезвреживания злоумышленника полицейские применили физическую силу и специальные средства. Его задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 
Следователям мужчина признался в том, что сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он выпил спиртное в селе Червленое и оправился на машине домой в Советский район Волгограда. 

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