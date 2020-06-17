Под Волгоградом пьяный водитель угрожал полицейским пистолетом





В угрозе применения насилия в отношении полицейских подозревается 45-летний житель Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ. Водитель задержан, у него изъят пневматический пистолет.

По данным следствия, ночью 17 июня подозреваемый был остановлен на стационарном посту ДПС в Светлоярском районе Волгоградской области для проверки документов. Полицейские увидели, что водитель пьян и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Мужчина отказался. Также выяснилось, что автомобиль, которым он управлял, не поставлен на регистрационный учет.

В региональном главке МВД уточнили, что водитель управлял автомобилем "Митсубиси Лансер". Сделав вид, что намеревается предъявить инспекторам страховое свидетельство, мужчина достал из кармана пистолет и направил в сторону сотрудников полиции. В соответствии с Федеральным законом "О полиции" для обезвреживания злоумышленника полицейские применили физическую силу и специальные средства. Его задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Следователям мужчина признался в том, что сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он выпил спиртное в селе Червленое и оправился на машине домой в Советский район Волгограда.



