Волгоградская облдума готовится освободить перевозчиков от уплаты транспортного налога за 2020 год. Как сообщает ИА «Высота 102» послабления коснутся 140 организаций, которые занимаются муниципальными, межмуниципальными и межрегиональными перевозками пассажиров и багажа. Бюджет региона в итоге не дополучит 9 млн рублей доходов.

В регпарламент также поступил проект закона об отмене авансовых платежей по налогу на имущество организаций для арендодателей недвижимости, которые, в том числе, предоставляли своим контрагентам отсрочку платежей за съем помещений. Данным предприятиям не придется уплачивать авансы за первое полугодие и 9 месяцев 2020 года.

На управлении недвижимостью в Волгоградской области специализируются 159 бизнес-структур. Авторы проекта закона напомнили, что в регионе из-за коронавируса временно не работают заведения общепита и объекты розничной торговли в ТРК, многие из которых выступают арендаторами коммерческих площадей.

В соответствии с действующей редакцией областного закона, авансовые платежи по налогу на имущество организаций вносятся не позднее первого числа второго месяца, следующего за отчетным периодом. К примеру, за первый квартал года аванс вносится 1 мая.

Постановлением Правительства РФ, сроки уплаты авансов по этому налогу за первый и второй кварталы текущего года продлены до 30 октября и 30 декабря соответственно. Послабление предусмотрено для юридических лиц, признанных пострадавшими от пандемии.

Предлагаемая мера поддержки приведет к смещению срока поступления в бюджет 165 млн рублей с текущего года на следующий.