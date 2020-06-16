Расследования

Волгоградца осудили за многомиллионную аферу с элитной недвижимостью

Расследования 16.06.2020 11:24
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16.06.2020 11:24


К 3 годам лишения свободы приговорен 59-летний житель Волгограда Александр Кузнецов за мошенничество. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, осужденный обжаловал приговор, но Волгоградский областной суд оставил его без изменений.
Следствием и судом установлено, что с января 2011 по август 2012 года Кузнецов и иные лица, уголовное дело  в отношении которых выделено в отдельное производство, путем обмана завладели денежными средствами своего знакомого под предлогом приобретения квартир в Центральном районе Волгограда по заниженным ценам. Они пообещали ему вознаграждение после реализации недвижимости в размере 50 миллионов рублей.  Однако денежные средства потерпевшему не были возвращены, участники преступной группы распорядились ими по своему усмотрению.
Подсудимый признал вину, пояснив, что отдал знакомым на покупку недвижимости в том числе и свои денежные средства и надеялся на получение прибыли с продажи квартир и возвращении потерпевшему денежных средств. Приговором районного суда с осужденного в пользу потерпевшего взыскана сумма причиненного материального ущерба - 7 миллионов 908 тысяч рублей.

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