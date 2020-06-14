Экономика

Главу представительства Волгоградской области в Москве щедро поощрили за успешную работу

Экономика 14.06.2020 19:15
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14.06.2020 19:15

Почти на 660 тысяч рублей составил рост выделенных представительству Волгоградской области в Москве бюджетных средств в 2019 году. Увеличение финансирования зафиксировано Контрольно-счетной палатой региона, сообщает ИА "Высота 102". Изначально волгоградскому представительству на содержание было предусмотрено 38,4 млн рублей. Однако по факту бюджетные назначения составили почти на 2% больше – 39 млн 67 тысяч рублей.
Аудиторы установили, что увеличение бюджетных ассигнований произошло «в связи с выплатой руководителю представительства денежного поощрения за успешное и добросовестное осуществление своих полномочий». Столичное подразделение администрации Волгоградской области возглавляет Евгений Кучерявенко. Доходы чиновника за 2018 год составляли 2,5 млн рублей. В его собственности находились два солидных автомобиля - «Toyota Land Cruiser» и «Mercedes Benz».
В целом за минувший год расходы представительства региона оказались ниже, чем за предыдущий год почти на полмиллиона рублей. Сэкономить бюджетные деньги помогли закупки по итогам торгов. Еще одна официальная причина – «отсутствие потребности» в денежных средствах. Вместе с тем, по отдельным статьям проверяющие зафиксировали увеличение трат. К примеру, расходы на платную автостоянку выросли почти на 600 тысяч рублей (+27%) в связи с увеличением количества парковочных мест в аэропорту «Шереметьево».
 
 

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