Главу представительства Волгоградской области в Москве щедро поощрили за успешную работу

Почти на 660 тысяч рублей составил рост выделенных представительству Волгоградской области в Москве бюджетных средств в 2019 году. Увеличение финансирования зафиксировано Контрольно-счетной палатой региона, сообщает ИА "Высота 102". Изначально волгоградскому представительству на содержание было предусмотрено 38,4 млн рублей. Однако по факту бюджетные назначения составили почти на 2% больше – 39 млн 67 тысяч рублей.

Аудиторы установили, что увеличение бюджетных ассигнований произошло «в связи с выплатой руководителю представительства денежного поощрения за успешное и добросовестное осуществление своих полномочий». Столичное подразделение администрации Волгоградской области возглавляет Евгений Кучерявенко. Доходы чиновника за 2018 год составляли 2,5 млн рублей. В его собственности находились два солидных автомобиля - «Toyota Land Cruiser» и «Mercedes Benz».

В целом за минувший год расходы представительства региона оказались ниже, чем за предыдущий год почти на полмиллиона рублей. Сэкономить бюджетные деньги помогли закупки по итогам торгов. Еще одна официальная причина – «отсутствие потребности» в денежных средствах. Вместе с тем, по отдельным статьям проверяющие зафиксировали увеличение трат. К примеру, расходы на платную автостоянку выросли почти на 600 тысяч рублей (+27%) в связи с увеличением количества парковочных мест в аэропорту «Шереметьево».



