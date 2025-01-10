Ростехнадзор оштрафовал на 401 тыс. рублей банный комплекс в Волжском

На штраф в размере 401 тыс. рублей нарвался банный комплекс «Волжский» в Волгоградской области за невыполнение в установленный срок предписаний об устранении выявленных нарушений. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на Нижне-Волжское управление Ростехнадзора.

По согласованию с прокуратурой ведомство провело внеплановую проверку выполнения повторно выданного предписания. Было установлено, что у ООО «Банный комплекс «Волжский» нет лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, ІІ и III классов опасности.

Общество было привлечено к административной ответственности по ч. 11 ст. 19.5 КоАП РФ. Отметим, что данная статья предусматривает штраф для юридических лиц от 400 до 700 тысяч рублей.

Фото из архива V102.RU