Общество

Новый виток вкуса и пользы: в Волгограде обновили меню для школьников с января 2025 года

Общество 10.01.2025 12:17 Реклама
0
10.01.2025 12:17 Реклама

С 1 января 2025 года компания «Виво маркет», один из ведущих операторов школьного питания в Волгограде, запустил обновленное меню, разработанное на основе современных тенденций и пожеланий школьников и их родителей. Новое меню предлагает полезные и сбалансированные блюда, способные удовлетворить запросы даже самых взыскательных гурманов.

— Наша цель — не только накормить ребенка, но и создать такой формат школьного питания, который будет ассоциироваться с уютом и современностью. Мы хотим, чтобы школьная столовая стала настоящим «Школьным Кафе», — сказал директор компании Роман Ковалев.

Процесс разработки нового меню включал анкетирование детей и родителей, обсуждения на встречах формата «Горячее мнение» и изучение мирового опыта. Каждое блюдо прошло строгий контроль качества по нормам СанПин и соответствия принципам здорового питания.

— Все блюда создавались с учетом их пользы для здоровья и баланса вкуса. Мы старались сохранить яркость ингредиентов и сделать подачу привлекательной для детей, — отмечает технолог компании Ирина Троилина.

В обновленном меню «Ланчи» школьников ждут вкусные и сытные блюда: запеканка «Итальянская» с кнелями, куриная отбивная «Солнечная», котлета «Аппетитная» и биточки «Янтарные» — сытные блюда для активного школьного дня. На первое суп «Супщик» — это сочетание щей и супа. Блюдо включает в себя куриный фарш, цветную капусту, кукурузу, картофель, томатную пасту. А также суп «Зимний» — питательное блюдо из куриного филе, картофеля, яйца, кус-куса и укропа.

Обновили и меню «Комбо-завтрак». Уже полюбившиеся школьниками блинчики и оладьи разнообразили корзиночками «Вишневое облачко» из слоеного теста с вишней и «Сытная» из слоеного теста с сыром и куриными кнелями. К выпечке подается чай с кусочками вишни, яблока или лимона. Для большего удовольствия детей разработаны яркие стаканчики с вдохновляющими пожеланиями.

«Комбо-обед» также пополнился новинками. Это пита «Красный марс» — куриная котлета, сыр и овощи в оригинальной булочке и пита «Оранжевый микс» с куриным филе, морковью по-корейски, свежими помидорами и сыром.

Меню ориентировано на поддержание здоровья, иммунитета и энергии школьников в течение учебного дня.

— Мы понимаем, насколько важно для родителей быть уверенными в качестве школьного питания. Поэтому мы отбираем лучшие ингредиенты и следим за тем, чтобы блюда соответствовали строгим стандартам здорового образа жизни, — добавила Ирина Троилина.

Также появились новинки в утвержденном заказчиками меню для детишек льготных категорий, и оно по-прежнему доступно во всех школьных столовых Волгограда.

С полным ассортиментом блюд школьного меню можно познакомиться на сайте компании «Виво маркет».

Фото: пресс-служба ООО «Виво Маркет»

Реклама. ООО «Виво Маркет», ИНН 3461061226

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
10.01.2025 13:52
Общество 10.01.2025 13:52
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2025 13:51
Общество 10.01.2025 13:51
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2025 13:06
Общество 10.01.2025 13:06
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2025 10:10
Общество 10.01.2025 10:10
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2025 09:59
Общество 10.01.2025 09:59
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2025 09:50
Общество 10.01.2025 09:50
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2025 09:10
Общество 10.01.2025 09:10
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2025 08:06
Общество 10.01.2025 08:06
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2025 21:31
Общество 09.01.2025 21:31
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2025 19:26
Общество 09.01.2025 19:26
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2025 18:59
Общество 09.01.2025 18:59
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2025 18:23
Общество 09.01.2025 18:23
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2025 18:17
Общество 09.01.2025 18:17
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2025 18:08
Общество 09.01.2025 18:08
Комментарии

0
Далее
Общество
09.01.2025 14:52
Общество 09.01.2025 14:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:52
Комсомольский путепровод в Волгограде перекроют на одну ночьСмотреть фотографии
13:51
Серость и безнадега: торговцы приступили к сносу павильонов рынка «Олимпия»Смотреть фотографии
13:30
Защита Шыхалиева обжалует приговор по делу о ДТП с погибшими студентами ВолгГТУСмотреть фотографии
13:06
Ростехнадзор оштрафовал на 401 тыс. рублей банный комплекс в ВолжскомСмотреть фотографии
12:17
Новый виток вкуса и пользы: в Волгограде обновили меню для школьников с января 2025 годаСмотреть фотографии
12:02
Наломали дров: в Волгоградской области лесничих заподозрили в варварской вырубке и продаже лесаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:00
В Волгограде камера сняла таран авто проскочившей на «красный» иномаркойСмотреть фотографииCмотреть видео
11:43
Точка в деле о кровавой расправе: под Волгоградом фермер пытал и убил сторожаСмотреть фотографии
11:12
В Волгограде спасают пятимесячную девочку после отравления крысиным ядомСмотреть фотографии
10:10
Волгоградцы 13 января смогут увидеть в небе яркую кометуСмотреть фотографии
09:59
В Урюпинске простятся с погибшим в Курской области Романом РезниковымСмотреть фотографии
09:50
Вирусолог ответил на вопрос, будет ли эпидемия метапневмовирусаСмотреть фотографии
09:19
Оперативники волгоградского ГУ МВД в Москве нашли кошмаривших российских пенсионеров преступниковСмотреть фотографииCмотреть видео
09:10
В Волгоградской области похоронили мобилизованного автослесаря Александра ФатееваСмотреть фотографии
08:06
Густой туман поглотил Волгоград и областьСмотреть фотографии
06:13
Гандболистки «Динамо-Синары» в первом матче года 10 января дома сыграют со «Звездой»Смотреть фотографии
21:31
В Волгоградской области отремонтируют 7 техникумов и колледжейСмотреть фотографии
21:00
Обход Нового Рогачика и не только: в Волгоградской области потратят 8,5 млрд на реконструкцию трассы А-260Смотреть фотографии
20:33
Суд отправил в СИЗО уголовника, изувечившего в ДТП 17-летнюю волгоградкуСмотреть фотографии
20:00
На «Волгоград Арене» зазеленел молодой газонСмотреть фотографииCмотреть видео
19:26
СК: в Котово бездомную мать-одиночку выбросили из 10-летней очереди на жильеСмотреть фотографии
18:59
В ЮВО приступили к подготовке штурмовиков для выполнения задач СВОСмотреть фотографии
18:23
Яркое солнце и +17: весна в январе превратила Волгоград в СочиСмотреть фотографии
18:17
Журналисты Юга России собирают деньги для пережившего трепанацию коллегиСмотреть фотографии
18:08
Облкомтруд: волгоградцы в 2025 году 118 дней будут отдыхать и праздноватьСмотреть фотографии
17:04
Минтранс обязал авиакомпании предоставлять скидку 50% на детский билетСмотреть фотографии
16:01
Три новых авто пополнили гараж мэрии ВолгоградаСмотреть фотографии
14:56
Волгоградка в суде нокаутировала потерпевшую в уголовном делеСмотреть фотографии
14:52
«Чудо не случилось»: власти Волгограда сорвали расселение бывшего общежития «Химпрома»Смотреть фотографииCмотреть видео
14:20
В России детей-геймеров защитят от насилия и чужих ценностейСмотреть фотографии
 