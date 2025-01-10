С 1 января 2025 года компания «Виво маркет», один из ведущих операторов школьного питания в Волгограде, запустил обновленное меню, разработанное на основе современных тенденций и пожеланий школьников и их родителей. Новое меню предлагает полезные и сбалансированные блюда, способные удовлетворить запросы даже самых взыскательных гурманов.

— Наша цель — не только накормить ребенка, но и создать такой формат школьного питания, который будет ассоциироваться с уютом и современностью. Мы хотим, чтобы школьная столовая стала настоящим «Школьным Кафе», — сказал директор компании Роман Ковалев.

Процесс разработки нового меню включал анкетирование детей и родителей, обсуждения на встречах формата «Горячее мнение» и изучение мирового опыта. Каждое блюдо прошло строгий контроль качества по нормам СанПин и соответствия принципам здорового питания.

— Все блюда создавались с учетом их пользы для здоровья и баланса вкуса. Мы старались сохранить яркость ингредиентов и сделать подачу привлекательной для детей, — отмечает технолог компании Ирина Троилина.

В обновленном меню «Ланчи» школьников ждут вкусные и сытные блюда: запеканка «Итальянская» с кнелями, куриная отбивная «Солнечная», котлета «Аппетитная» и биточки «Янтарные» — сытные блюда для активного школьного дня. На первое суп «Супщик» — это сочетание щей и супа. Блюдо включает в себя куриный фарш, цветную капусту, кукурузу, картофель, томатную пасту. А также суп «Зимний» — питательное блюдо из куриного филе, картофеля, яйца, кус-куса и укропа.

Обновили и меню «Комбо-завтрак». Уже полюбившиеся школьниками блинчики и оладьи разнообразили корзиночками «Вишневое облачко» из слоеного теста с вишней и «Сытная» из слоеного теста с сыром и куриными кнелями. К выпечке подается чай с кусочками вишни, яблока или лимона. Для большего удовольствия детей разработаны яркие стаканчики с вдохновляющими пожеланиями.

«Комбо-обед» также пополнился новинками. Это пита «Красный марс» — куриная котлета, сыр и овощи в оригинальной булочке и пита «Оранжевый микс» с куриным филе, морковью по-корейски, свежими помидорами и сыром.

Меню ориентировано на поддержание здоровья, иммунитета и энергии школьников в течение учебного дня.

— Мы понимаем, насколько важно для родителей быть уверенными в качестве школьного питания. Поэтому мы отбираем лучшие ингредиенты и следим за тем, чтобы блюда соответствовали строгим стандартам здорового образа жизни, — добавила Ирина Троилина.

Также появились новинки в утвержденном заказчиками меню для детишек льготных категорий, и оно по-прежнему доступно во всех школьных столовых Волгограда.

С полным ассортиментом блюд школьного меню можно познакомиться на сайте компании «Виво маркет».

Фото: пресс-служба ООО «Виво Маркет»

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