Общество

Депутатов Волгоградской облдумы бросает в жар

Общество 13.06.2020 18:59
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13.06.2020 18:59


Волгоградская областная дума закупает очередную партию кондиционеров. Как сообщает ИА «Высота 102», извещение о закупке опубликовано на сайте госзаказов. Для нужд регпарламента планируется приобрести пять сплит-систем, которые будут охлаждать помещения площадью от 40 до 70 квадратных метров. На эти цели выделено около 435 тысяч рублей. 
Между тем, напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102», аудиторы КСП зафиксировали рост расходов областной думы за 2019 год по сравнению с 2018 годом. В том числе за счет трат 3,6 миллиона рублей, которые пошли  на замену мебели для депутатов нового созыва, а также кондиционеров и оргтехники в связи со 100-процентным износом.

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