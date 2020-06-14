Экология 14.06.2020 10:47
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14.06.2020 10:47
В управлении Роспотребнадзора выяснили, каким воздухом дышали в прошлом году жители региона. Как сообщает ИА «Высота 102», данные состояния атмосферы опубликованы в докладе «Оценка влияния факторов среды обитания на здоровье населения». В частности, в течение 2019 года в атмосферном воздухе Волгограда определялись превышения ПДК по фенолу, гидрохлориду, диоксиду азота, оксиду азота, оксида углерода и сероводороду. Превышения нормативов фенола и гидрохлорида на стационарных постах Красноармейского и Кировского районов были вызваны влиянием выбросов промышленных предприятий в сочетании с неблагоприятными метеорологическими условиями. За прошедший год наблюдался рост средних концентраций диоксида азота, хлорида водорода и формальдегида. По уровню загрязнения атмосферы наиболее высокие показатели фиксировались в Кировском районе, самые низкие – в Советском районе, отмечено в докладе.
Самым неблагополучным в плане экологии месяцем прошлого года в Волгограде был июль. В этот период в Кировском районе наблюдалось превышение в 1,6 раза по гидрохлориду, а в Центральном районе – по формальдегиду. Предположительные источники загрязнения формальдегидом – автотранспорт и железная дорога, гидрохлоридом – предприятия Кировского и Красноармейского районов.
В Волжском в прошлом году превышения ПДК отмечались по диоксиду серы, диоксиду азота, оксиду азота, сероводороду, оксиду углерода и формальдегиду. В рабочем поселке Светлый Яр в течение года фиксировались превышения по сероводороду (5 ПДК) и гидрохлориду. В Краснослободске Среднеахтубинского района в прошлом году превышения ПДК отмечались по взвешенным веществам и сероводороду, подчеркивается в исследовании.
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