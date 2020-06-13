На улицу Родниковую в Волгограде надвигается помойка

Экология 13.06.2020 13:55
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13.06.2020 13:55
Жители улицы Родниковой бьют тревогу из-за постоянного запаха канализации и застарелой проблемы несанкционированной свалки. Как сообщает ИА «Высота 102», буквально в 200 метрах от здания прокуратуры Советского района творится мусорный «беспредел». «Наши обращения в различные инстанции эффекта не дают», - говорят горожане. Как убедилась съемочная группа информагентства, экологическая ситуация в районе улицы Родниковой действительно оставляет желать лучшего.
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