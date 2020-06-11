Расследования

Многодетную мамашу в Волгоградской области осудили за замерзшего во дворе сына

Расследования 11.06.2020 12:34
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11.06.2020 12:34


Многодетная мать из Суровикинского района приговорена к 1 году лишения свободы в колонии-поселении за неосторожное причинение смерти своему малолетнему сыну. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, 25-летняя  женщина  7 декабря 2019 года в компании двух своих приятелей распивала спиртные напитки. При этом в доме находились трое её малолетних детей - две дочери в возрасте 3 и 7 лет, а также 11-месячный сын. Припозднившихся гостей женщина проводила уже утром, после чего легла спать. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, она не услышала, как спавший рядом с ней на полу малыш проснулся и выполз на улицу. Мальчику не составило труда открыть входную дверь, которую достаточно было просто толкнуть, чтобы она распахнулась. Замерзшее тело сына протрезвевшая мать обнаружила во дворе дома лишь спустя несколько часов. К тому моменту ребенок уже скончался от общего переохлаждения организма.

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