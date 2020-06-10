Перемирие на Мира: дом в центре Волгограда избавлен от угрозы признания аварийным

Общество 10.06.2020 16:31
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10.06.2020 16:31
Межведомственная комиссия Центрального района сегодня ожидаемо отказалась признать аварийным дом №13 по улице Мира в центре Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Еще несколько дней назад в мэрии публично заявили, что «новое решение межведомственной комиссии о признании дома не являющимся аварийным позволит продолжить плановые работы фонда капитального ремонта».
Таким образом, можно считать, что долгая история противостояния жителей исторического дома и Госжилнадзора завершилась. В течении нескольких лет чиновники инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области упорно добивались, чтобы администрация Центрального района признала дом на Мира аварийным. Жители всерьез опасались, что могут принудительно стать переселенцами и потерять право проживать в своих квартирах в самом центре города-героя.
Люди рассказывали ИА «Высота 102», что не намерены сдаваться, так как не видят никаких поводов для признания дома аварийным, а ждут лишь полноценного капитального ремонта. Кроме того, по мнению жителей, ситуация с попытками признать дом не пригодным для проживания требует пристального внимания правоохранительных органов. «Госжилнадзор безосновательно понуждал администрацию Центрального района решать вопрос об аварийности дома. Тут должна идти речь о профпригодности чиновников, а не об аварийности исторического здания. Есть заключение БТИ - износ дома 62%. Какая аварийность?», - говорили жители дома №13.
Комплекс из трех зданий с 20 подъездами и 155 квартирами занимает целый квартал на пересечении улиц Мира и Комсомольской. Это одно из первых строений, возведенных в Сталинграде после войны.
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