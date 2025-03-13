В Волгограде владелицу «резиновой» квартиры оштрафовали на 120 тыс. рублей





В Волгограде осудили «сердобольную» женщину, зарегистрировавшую в своей квартире мигрантов. Как сообщает ИА «Высота 102», жительница областного центра, очарованная голосами телефонных собеседников, помогла легализоваться в России выходцам Сирии, Марокко, Ирана и Иордании.

- В ноябре 2024 года на номер гражданки поступил звонок от малоизвестного ей гражданина, который обратился с просьбой за некоторое денежное вознаграждение поставить на миграционный учет одного иностранного гражданина Сирийской Арабской Республики, на что собственник жилого помещения ответила согласием. Буквально на следующий день волгоградка зарегистрировала иностранца в своем жилом помещении, - рассказали журналистам в пресс-службе Дзержинского районного суда.

Вскоре об оказываемой женщиной услуге прознали и граждане других государств, начав обрывать трубку коммерсантки. В январе 2025 года она вновь обратилась в местный МФЦ, поставив новую партию выходцев из восточных стран на миграционный учёт.

Вскоре «резиновой» квартирой заинтересовались правоохранительные органы. Во время беседы с полицейскими волгоградка призналась, что не предполагала о противоправном характере своих действий. При этом в содеянном она созналась.

Отметим, решением Дзержинского районного суда горожанка была признана виновной в фиктивной постановке иностранцев на учёт. Она приговорена к штрафу в размере 120 тыс. рублей. Решение может быть обжаловано.

Фото из архива ИА «Высота 102»