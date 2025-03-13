Общество

Треть проверенного в Волгоградской области молока признали ненормальным

Общество 13.03.2025 12:51
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13.03.2025 12:51


В Волгоградской области по запросу молокозавода специалисты Волгоградского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» исследовали коровье молоко от 10 производителей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные данные, треть представленных проб оказалась по итогам проверки не соответствующей нормативам. 

– В феврале в лабораторию поступило 10 проб сырого молока на исследование соотношения разных жирных кислот в продукте. По результатам испытаний выявлено 3 пробы, в которых жирнокислотный состав не соответствовал требованиям, – сообщила начальник отдела приема заявок и проб филиала Галина Брускова.  

Уточняется, что анализ сырого молока на жирнокислотный состав проводился в соответствии с Методическими указаниями МУ 4.1/4.2.2484-09 «Оценка подлинности и выявление фальсификации молочной продукции». Подобные лабораторные исследования позволяют производителям определить добросовестных поставщиков качественного сырья для изготовления масла, сыра, кисломолочной продукции и т.д. 

В случае, если состав продукта не соответствует норме, его термическая обработка и последующее хранение могут вызвать нежелательные биохимические изменения в липидной фракции, что приводит к снижению качества продукта и сокращению срока годности

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