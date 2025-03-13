



Из Москвы в Волгоградскую область доставлен один из участников массового избиения посетителей бара «Лагуна» в Жирновске. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина пытался скрыться от правосудия в столичном регионе, однако был задержан правоохранителями.

- В ночь с 31 января на 1 февраля 2025 года Амаяк С., находясь в помещении ночного бара «Лагуна» в г. Жирновске Волгоградской области, удерживая в руках травматический пистолет, алюминиевую биту и находящийся в помещении бара металлический стул, выражая явное неуважение к обществу, грубо нарушил общественный порядок, причинив телесные повреждения местным жителям, находившимся в ночном баре, - рассказали журналистам в пресс-службе Жирновского районного суда.

По факту произошедшего полицией было возбуждено уголовное дело. По горячим следам, 4 февраля был арестован Дмитрий В. Через несколько дней, 9 февраля в розыск был объявлен и Амаяк С.

Мужчине удавалось скрываться от полицейских вплоть до 8 марта. Он был задержан в Бескудниковском районе Москвы.

Отметим, постановлением Жирновского районного суда Амаяк С. помещён в СИЗО до 4 мая 2025 года. Мужчине также вменяется хулиганство. Ему с подельником может грозить до 7 лет тюрьмы.

Фото: Жирновский районный суд