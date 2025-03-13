Интернет-магазин продавал волгоградцам сомнительные семена томата и гороха13.03.2025 13:52
В Жирновске поместили в СИЗО участника массового избиения в баре «Лагуна»13.03.2025 13:30
В Волгоградской области похоронят 45-летнего бойца Михаила Чикова13.03.2025 13:20
В Волгограде владелицу «резиновой» квартиры оштрафовали на 120 тыс. рублей13.03.2025 12:59
Треть проверенного в Волгоградской области молока признали ненормальным13.03.2025 12:51
Яркая поддержка в оранжевом цвете: ЕвроХим-ВолгаКалий помогает медикам подготовиться к ЧС13.03.2025 12:08 Реклама
ЕвроХим-ВолгаКалий продолжает демонстрировать социальную ответственность, поддерживая медицинские учреждения в регионе своего присутствия. На этот раз сотрудники Гремячинского горно-обогатительного комбината передали средства индивидуальной защиты для врачей и медсестер Центральной районной больницы...