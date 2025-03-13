Общество

Волгоградский экс-депутат пристыдил Матвиенко за слова об абитуриентах из провинции

Общество 13.03.2025 12:34
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13.03.2025 12:34


Михаил Таранцов, бывший депутат Волгоградской облдумы, резко высказался в адрес председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая накануне ошарашила своим высказыванием про абитуриентов из провинции. Михаил Таранцов назвал ее слова «чистейшей дискриминацией». 
- Если подходить строго юридически, то, по моему мнению, в словах Матвиенко есть признаки дискриминации российских абитуриентов в зависимости от места проживания, что прямо противоречит части 2 статьи 19 Конституции Российской Федерации. Конечно же, подобное недопустимо. И официальным лицам Совета Федерации нужно не защищать любым путём председателя верхней палаты Федерального Собрания, а растолковать ей, в чём она неправа, почему такая резкая реакция на её слова, - написал он в соцсетях. 
Напомним, накануне Матвиенко  предложила сократить приём студентов в вузы Москвы и Санкт-Петербурга.  Она призвала набирать столько студентов, сколько необходимо по нужным специальностям. А затем заявила, что «остальные пусть учатся у себя дома».
Это заявление вызвало общественный резонанс. После этого пресс-служба председателя Совета Федерации пыталась оправдать слова Матвиенко, 
- Это был пример. Одна из иллюстраций к вопросу. А не инициатива, как ее сформулировали некоторые соцсети, ограничить в правах региональных абитуриентов, — говорится в сообщении пресс-службы.

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