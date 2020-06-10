Расследования 10.06.2020 13:32
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10.06.2020 13:32
Двое учащихся политехнического колледжа 17 и 18 лет задержаны в Котово за повреждение 4 автомобилей. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, владельцы машин заявили в полицию о повреждении легковушек, припаркованных во дворе многоквартирного дома.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что машины повредили студенты. Юноши сознались в содеянном и пояснили, что в тот вечер они употребили алкоголь и вышли на прогулку во двор. Там они, хвастаясь друг перед другом своими физическими возможностями, стали наносить удары по стоящим на парковке транспортным средствам, разбивая фары, зеркала, а также оставляя вмятины на бамперах. В результате ими были повреждены четыре легковых автомобиля: "Фольксваген Гольф", "Шевроле Лачетти", "Мазда" и "Форд Фокус".
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений". Сумма причиненного ущерба устанавливается. Студентам грозит до 5 лет лишения свободы.
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