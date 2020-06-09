Перчатки заразили волгоградцев грибком, гнойничками и дерматитом











Целым букетом заболеваний обернулось введение перчаточного режима для многих жителей Волгоградской области. Как рассказала сегодня журналистам главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии комитета здравоохранения региона Марина Безмельницына, с наступлением жары количество выявленных случае заболевания кожи рук увеличилось.

«Когда кожа не дышит, под резиновой перчаткой возникает парниковый эффект. Высокая температура, влажность, присоединяется вторичная микрофлора. В этом случае обязательно появляются такие заболевания, как дерматиты, гнойничковые и грибковые заболевания, которые ухудшают нормальное течение всех клеточных процессов на коже рук», - заявила дерматолог. В дальнейшем ношение перчаток приводит к огрублению, уплотнению, шелушению и выраженной дегидратации эпидермиса. У людей с хронической экземой, атопическим дерматитом, псориазом весь патологический кожный процесс усугубляется, что может ухудшить состояние организма в целом.

«Большинство людей носили перчатки подолгу, в целях экономии денег пытались их обрабатывать, мыть под водой с мылом, что приводит к полной потере защитных свойств перчаток. Соответственно, теряется весь смысл их ношения », - заключила эксперт.

Маски для лица, по словам главного внештатного специалиста, парникового эффекта не вызывают, потому что сшиты из дышащего материала.

Напомним, перчаточно-масочный режим в Волгоградской области ввели с 20 мая. Обязательное ношение перчаток отменили накануне, 8 июня.



