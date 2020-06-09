В ЖК Grand Avenue ввели в эксплуатацию новый дом





Grand Avenue (ул. Ангарская, 7д). Об этом ИА «Высота 102» сообщили в компании. Группа компаний «Волгострой» получила разрешение на ввод в эксплуатацию нового, уже четверного по счету, дома, расположенного в жилом квартале(ул. Ангарская, 7д). Об этом ИА «Высота 102» сообщили в компании.

«Строительство двухсекционного дома на 222 квартиры велось с четким соблюдением всех заявленных сроков, и, несмотря на сложные условия этой весны, компания выполнила все свои обязательства перед будущими жильцами. Передача квартир начнется в ближайшее время, все собственники будут приглашены индивидуально», - рассказали в компании.

9-этажный красавец , расположенный около знаменитого пруда и набережной. Напомним также, что в этом году ГК «Волгострой» уже ввела в эксплуатацию два 7-этажных дома в ЖК «Бейкер стрит» и там же готовится к сдаче еще один –, расположенный около знаменитого пруда и набережной.