Экономика

В ЖК Grand Avenue ввели в эксплуатацию новый дом

Экономика 09.06.2020 08:16 Реклама
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09.06.2020 08:16 Реклама


Группа компаний «Волгострой» получила разрешение на ввод в эксплуатацию нового, уже четверного по счету, дома, расположенного в жилом квартале Grand Avenue (ул. Ангарская, 7д). Об этом ИА «Высота 102» сообщили в компании.
«Строительство двухсекционного дома на 222 квартиры велось с четким соблюдением всех заявленных сроков, и, несмотря на сложные условия этой весны, компания выполнила все свои обязательства перед будущими жильцами. Передача квартир начнется в ближайшее время, все собственники будут приглашены индивидуально», - рассказали в компании. 
Напомним также, что в этом году ГК «Волгострой» уже ввела в эксплуатацию два 7-этажных дома в ЖК «Бейкер стрит» и там же готовится к сдаче еще один – 9-этажный красавец, расположенный около знаменитого пруда и набережной. 
Застройщик ООО «Селигер»(входит в группу компаний «Волгострой»), проектная декларация на сайте 34avenue.ru.

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