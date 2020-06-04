Клиенты Сбербанка в Волгоградской области предпочитают оплачивать услуги ЖКХ онлайн

Экономика 04.06.2020 12:00 Новости компаний
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04.06.2020 12:00 Новости компаний
Клиенты Сбербанка в Волгоградской области стали чаще оплачивать жилищно-коммунальные услуги с помощью онлайн сервисов банка. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в апреле текущего года более 74% платежей от общего объема транзакций прошло в режиме онлайн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта цифра увеличилась на 10 п.п.
Наибольшей популярностью среди жителей Волгоградской области пользуется мобильное приложение Сбербанк Онлайн. Количество транзакций в данном канале оплаты в апреле текущего года увеличилось на 55% по сравнению с предыдущим месяцем.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Сбербанк предлагает клиентам выбрать для себя наиболее удобный способ оплаты услуг за ЖКХ. При этом, хочу отметить, что дистанционные каналы позволяют сегодня максимально быстро, комфортно и, главное, безопасно решать большинство банковских операций не выходя из дома».
Совершить платеж в мобильном приложении Сбербанк Онлайн можно с помощью QR- или штрихкода, размещенному на квитанции, зайдя в раздел «Платежи»: приложение автоматически подставит в форму все необходимые реквизиты, и клиенту останется только подтвердить транзакцию. Если квитанция не содержит QR- или штрихкод, можно выбрать нужного поставщика услуг из списка, либо оплатить услугу, введя реквизиты вручную. В Сбербанк Онлайн хранится история всех операций клиента: по любому платежу можно распечатать чек и получить справку-подтверждение с подписью сотрудника и печатью банка.
Также клиенты банка все чаще используют возможность оплаты квитанций за ЖКХ с помощью услуги Автоплатеж: более 2 млн операций проведено в мобильном приложении Сбербанк Онлайн за апрель текущего года среди клиентов Сбербанка в Волгоградской области. В назначенный срок с карты клиента списывается сумма за газ, воду, электроэнергию и другие коммунальные услуги в соответствии с квитанцией. За сутки до списания суммы платежа банк информирует клиента путем отправки СМС о предстоящем списании средств.
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