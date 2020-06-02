



Злоупотребляющий спиртным 40-летний житель Камышина Сергей Усов проведет 9 лет в колонии строгого режима за убийство матери. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, мужчина обжаловал приговор Камышинского городского суда, но апелляционная инстанция признала его законным и обоснованным, оставив без изменения.

Судом первой инстанции установлено, что ночью 3 мая прошлого года Усов убил свою мать. Он нанес металлическими ножницами ей не менее 35 ударов в голову, спину и руки. От полученных телесных повреждений женщина скончалась.

Подсудимый вину признал полностью, пояснив, что между ним и погибшей возникали конфликты. Он злоупотреблял спиртными напитками, нигде не работал. Проживая в квартире с матерью и братом, они часто употребляли алкогольные напитки. Когда брат отправился в комнату, чтобы лечь спать, Усов стал собираться в магазин за водкой. Мать отказалась давать денежные средства, после чего он решил убить ее.



