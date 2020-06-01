Здравоохранение

Коронавирусу тут не место: ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» мобилизует все ресурсы для создания безопасных условий труда на Гремячинском ГОКе

Здравоохранение 01.06.2020 14:02 Новости компаний
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01.06.2020 14:02 Новости компаний


В условиях пандемии коронавирусной инфекции «ЕвроХим-ВолгаКалий» проводит тщательную регулярную дезинфекцию всего корпоративного транспорта. Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, салоны автобусов обрабатывают дезсредствами после каждой группы пассажиров. Рассадка пассажиров производится с соблюдением дистанцирования в шахматном порядке. Весь транспорт перед въездом на территорию комбината проходит обработку колес на дезпосту.

Напомним, промплощадка комбината расположена в степи, на расстоянии 18 километров от города Котельниково Волгоградской области. На рабочие места сотрудники приезжают на корпоративных автобусах, которые с промежутком около часа курсируют между Гремячинским ГОКом и городом Котельниково, районным поселком Октябрьский и хутором Пимено-Черни, где расположен рабочий поселок, построенный предприятием для персонала.
Не менее строгие меры безопасности предпринимаются и на самой площадке. Всех сотрудников предприятие обеспечивает масками и перчатками. Административные и производственные помещения оборудованы санитайзерами для дезинфекции рук. Рассадка по одному в столовой и специальная разметка помогают соблюдать дистанцию и не допускать личных контактов. О мерах предосторожности напоминает даже заставка на рабочих компьютерах специалистов предприятия.
Все действия по противостоянию пандемии координируются оперативным штабом, возглавляемым генеральным директором АО «МХК «ЕвроХим» Игорем Нечаевым. В структуру штаба включены также руководители местных властей, что позволяет оперативно реагировать на текущую ситуацию и предпринимать максимально эффективные действия не только по защите сотрудников, но и помощи населению в регионах присутствия предприятий АО «МХК «ЕвроХим».

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