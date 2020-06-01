



В условиях пандемии коронавирусной инфекции «ЕвроХим-ВолгаКалий» проводит тщательную регулярную дезинфекцию всего корпоративного транспорта. Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, салоны автобусов обрабатывают дезсредствами после каждой группы пассажиров. Рассадка пассажиров производится с соблюдением дистанцирования в шахматном порядке. Весь транспорт перед въездом на территорию комбината проходит обработку колес на дезпосту.





Напомним, промплощадка комбината расположена в степи, на расстоянии 18 километров от города Котельниково Волгоградской области. На рабочие места сотрудники приезжают на корпоративных автобусах, которые с промежутком около часа курсируют между Гремячинским ГОКом и городом Котельниково, районным поселком Октябрьский и хутором Пимено-Черни, где расположен рабочий поселок, построенный предприятием для персонала.

Не менее строгие меры безопасности предпринимаются и на самой площадке. Всех сотрудников предприятие обеспечивает масками и перчатками. Административные и производственные помещения оборудованы санитайзерами для дезинфекции рук. Рассадка по одному в столовой и специальная разметка помогают соблюдать дистанцию и не допускать личных контактов. О мерах предосторожности напоминает даже заставка на рабочих компьютерах специалистов предприятия.

Все действия по противостоянию пандемии координируются оперативным штабом , возглавляемым генеральным директором АО «МХК «ЕвроХим» Игорем Нечаевым. В структуру штаба включены также руководители местных властей, что позволяет оперативно реагировать на текущую ситуацию и предпринимать максимально эффективные действия не только по защите сотрудников, но и помощи населению в регионах присутствия предприятий АО «МХК «ЕвроХим».



