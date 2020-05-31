



Бывший спикер Волгоградской гордумы, а также экс-директор областного краеведческого музея Ирина Карева отчиталась о своей зарплате за прошлый год вместе с руководителями муниципальных учреждений культуры. Как сообщает ИА «Высота 102», данные о среднемесячной зарплате опубликованы на сайте администрации Волгограда. Бывший депутат гордумы и музейщик зарабатывала в прошлом году в среднем почти 74 тысячи рублей в месяц в должности первого проректора волгоградской консерватории имени Серебрякова. И.о. ректора Ольга Осадчая получала меньше – всего 60,5 тысячи рублей. Зарплата экс-спикера оказалась самой высокой и среди других руководителей МУК. Так, директор Волгоградского музыкального театра Ольга Третьякова получала в среднем 68,6 тысяч рублей, руководитель Волгоградконцерта Ольга Шлякина – почти 70 тысяч рублей, директор Волгоградского молодежного театра Лусинэ Казарян – 64,7 тысяч рублей. Директора музыкальных школ города в среднем зарабатывали в прошлом году от 40 до 60 тысяч рублей в месяц. Руководители муниципальных библиотек – в среднем около 50 тысяч рублей.

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, как бывшие чиновники устроились на «хлебных» должностях в сфере культуры Волгоградской области. Например, бывший замглавы Волгограда Леонид Пикман зарабатывает на посту директора «Царицынской оперы» около 90 тысяч рублей, экс-председатель комитета по подготовке к ЧМ-2018 Аркадий Грушко руководит интерактивным музеем «Россия – моя история» за 84 тысячи рублей в месяц. А бывший сити-менеджер Волгограда Владимир Собакарь нашел зарплату в 63,8 тысячи рублей на посту заместителя директора Волгоградского областного центра народного творчества.



