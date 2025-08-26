«Когда вылет, никто не говорит»: волгоградцы застряли в аэропорту Антальи

Общество

26.08.2025 08:42
26.08.2025 08:42


Волгоградцы, которые еще накануне, 25 августа, в 17-40 ч.  должны были прилететь в Волгоград из Антальи, до сих пор находятся в аэропорту турецкого курорта. 

- Когда вылет, никто не говорит, - поделились измученные туристы. – Сотрудников Уральских авиалиний нет, работники аэропорта толком ничего не объясняют. 

Согласно информации на электронном табло аэропорта Волгограда, туристам придется еще потерпеть. Предварительно, борт  из Антальи должен прибыть в Волгоград сегодня в 11-55 ч. 

Другим пассажирам повезло больше. 

- Самолет из Москвы приземлился вчера в 20.30 ч. В 20.45 ч. вышли из аэропорта, а в 20-50 ч. по громкоговорителю объявили о закрытии аэропорта. Успели, можно сказать, в последний вагон, - делится читатель. 

Напомним, Росавиация закрывала аэропорт Волгограда с 21-51 ч. 25 августа до 5-40 ч. 26 августа. Введение мер безопасности было связано с отражением массированной атаки беспилотников сегодняшней ночью. По данным Минобороны, в регионе было сбито 5 БПЛА. Обломки одного из них упали на хозпостройку в СНТ на юге Волгограда. 

Фото читателей V102.RU

