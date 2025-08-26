



В Волгоградской области комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии продлил действие ограничений на пребывание местных жителей в лесах. По информации экспертов, в регионе сохраняется крайне высокий класс пожарной опасности, из-за чего для безопасности природных зон введённый ранее запрет будет действовать вплоть до 18 сентября 2025 года.

Напомним, волгоградцы не имеют полноценного доступа в леса с 30 мая. В течение лета запрет многократно продлевался. Согласно тексту постановления, ограничения не распространяются лишь на сотрудников администраций, надзорных ведомств, а также профильных служб, занимающихся лесовосстановлением.