Магнитные бури грозят волгоградцам из-за вспышек на Солнце 26 августа

Астрономы зафиксировали утром 26 августа на Солнце новую сильную вспышку, которая может привести к большим магнитным возмущениям на Земле, сообщает V102.RU со ссылкой на сообщение Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Ученые не исключают, что с большой долей вероятности магнитные бури начнутся со среды-четверга. Решающим станет сегодняшний день, в ходе которого будут скорректированы прогнозы по произошедшему событию.

Отмечается, что новая сильная вспышка зарегистрирована на Солнце в 08:25 по московскому времени. Измеренный балл события по принятой рентгеновской шкале составляет M4.52. Еще одна крупная вспышка почти в это же время произошла вчера. Отмечается, что за ночь активность Солнца еще больше возросла.

По данным Gismeteo, в Волгограде сегодня вероятны небольшие 4-балльные магнитные возмущения. Ухудшение самочувствия могут ощутить особо чувствительные горожане.