Трёхлетний срок грозит двум волгоградцам, прописавшим мигрантов из Средней Азии





В Волгограде полиция продолжает выявлять владельцев «резиновой» жилплощади, где предприимчивые владельцы массово прописывают мигрантов. На этот раз на помощи в легализации незаконной трудовой силы попались жители Советского и Кировского районов.

В Советском районе 39-летняя волгоградка предоставила прописку четырём гражданам Республики Туркмения. При этом фактически иностранцы по месту регистрации не проживали, что грубо нарушило закон.

Помог легализовать пятерых работников из Республики Узбекистан и 55-летний житель Кировского района. При этом иностранцы в реальности проживали и работали в других районах Волгоградской области.

Отметим, по информации полиции, в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ. Волгоградцам может грозить реальное лишение свободы на срок до 3-х лет.