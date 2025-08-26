



В Руднянском районе Волгоградской области следователи возбудили уголовное дело в отношении отца 7-летнего ребёнка, погибшего 25 августа в жутком ДТП. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил вместе с женой и ребёнком прокатиться на мотоцикле.

- 25 августа 2025 года фигурант, не имея водительского удостоверения, взял мотоцикл марки «Иж Планета 5», оборудованный мотоколяской, и вместе с супругой и малолетним сыном двигался по проселочной дороге одного из хуторов Руднянского района. Фигурант, не выбрав безопасной скорости движения, совершил съезд с дороги с последующим наездом на бетонный столб линии электропередач, в результате чего малолетний пассажир, находящийся в мотоколяске мотоцикла, получил телесные повреждения, от которых скончался на месте, - сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Отметим, выживший после аварии глава семейства был доставлен в одну из больниц Волгограда. В настоящее время правоохранителями проводится расследование и решается вопрос о взятии подозреваемого под стражу. Мужчине вменяется п.п. «а», «в» части 4 статьи 264 УК РФ и грозит до 12 лет тюрьмы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области