Тренд на избинг: почему россияне увлеклись новым форматом туризма

Летом 2025 года россияне всё чаще стали отдавать предпочтение спокойному и экологичному отдыху вдали от шумных мегаполисов и популярных туристических центров. В качестве мест, где можно замедлиться и побыть в уединении, путешественники выбирают деревенские избы, глэмпинги и экоотели.
По данным совместного исследования «МегаФона» и сервиса «Островок», число бронирований в малых городах с богатым историко-культурным наследием увеличилось примерно на 7-15%. При этом настоящим трендом сезона стал избинг – бронирование домов в традиционном русском стиле. Трафик на сайты с предложениями такого формата проживания вырос на 23% по сравнению с летним периодом 2024 года.
Для «тихого туризма» путешественники чаще всего выбирают малые города страны. Например, число бронирований в Рыбинске выросло более чем на треть, в Переславле-Залесском и Ростове Великом – на 15%, в Пскове и Кисловодске – на 10%, в Суздале, Костроме, Выборге и Великом Новгороде – на 7%, а в Сергиевом Посаде – на 5%.
По мнению управляющего директора «Островка» Дарьи Кочетковой, этот тренд отражает желание путешественников глубже познакомиться с культурой русской провинции: изучить местные традиции, посетить музеи и культурные центры, поучаствовать в ремесленных мастер-классах. Это способствует активному развитию туристической инфраструктуры в русском стиле в малых городах страны.
Наибольший интерес к «тихому туризму» проявляют россияне в возрасте от 35 до 44 лет, на них приходится 46% пользователей ресурсов. Далее следуют туристы 45-54 лет (23%) и 25-34 лет (16%). Меньше всего таким досугом увлекаются поколение до 25 лет и люди более старшего возраста, доля которых в сумме составила 15%. В гендерном плане избинг привлекает, как женщин – 52% от всех интересующихся таким форматом путешествий, так и мужчин – 48% по данным исследования.
Тем не менее, технический директор оператора связи Алексей Титов отмечает, что даже в таком формате путешествий туристы хотят оставаться на связи – делиться впечатлениями в соцсетях, ориентироваться по онлайн-картам, вызывать такси или связываться с родными. Это стимулирует дальнейшее развитие инфраструктуры в малых городах и на туристических маршрутах даже в самых отдаленных локациях.
