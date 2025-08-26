Общество

В шаговой доступности: ВолгаКалий реализует проекты повышения качества жизни сотрудников

26.08.2025 15:37
Реклама


ЕвроХим-ВолгаКалий продолжает развивать социальную инфраструктуру жилых районов «Дубовая Роща» и «Восточный» в Котельниково, построенных предприятием для семей работников Гремячинского горно-обогатительного комбината. В ответ на предложения жителей предприятие организовало установку в «Дубовой роще» современного банкомата. Он находится в магазине «Фасоль», и теперь семьи работников могут быстро снять наличные средства и оплатить коммунальные услуги прямо в своем дворе.
– Комфорт каждого сотрудника начинается именно с дома, где важно создавать условия, позволяющие жителям чувствовать себя уверенно и защищенно вне зависимости от обстоятельств. Банкомат оснащен передовыми технологиями безопасности и удобным интерфейсом, позволяющим осуществлять любые операции за считанные секунды. Теперь жителям района не придется искать ближайший филиал банка – нужные суммы всегда будут под рукой, всего лишь в нескольких минутах ходьбы от дома, – отметил директор по персоналу комбината Иван Коляда.
Также предприятие оказало содействие в открытии новой точки розлива чистой питьевой воды для жителей района «Восточный». Автомат оборудован многоступенчатой системой фильтрации, обеспечивающей чистоту и свежесть. Оба проекта стали частью обширной программы улучшения социальных условий и повышения уровня комфорта повседневной жизни сотрудников предприятия.
Большое внимание вопросам удобства уделяется и на рабочих местах. Сейчас во всех административно-бытовые корпусах комбината устанавливают кофематы и аппараты по выдаче снеков для перекусов. Полноценное горячее питание работники получают в столовых и буфетах, работающих на территории комбината.
Предприятие реализует развернутую программу социальной поддержки работников, цель которой – сделать жизнь сотрудников лучше, безопаснее и удобнее. 
Фото: Александр Семёнов
Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ИНН 7710473036, erid: F7NfYUJCUneTSTkg9JFK

Лента новостей

16:15
Облсуд в Волгограде ужесточил приговор водителю, сбившему двух подростковСмотреть фотографии
15:37
В шаговой доступности: ВолгаКалий реализует проекты повышения качества жизни сотрудниковСмотреть фотографии
15:16
В Волгограде эвакуировали Центральный районный судСмотреть фотографии
15:14
В Волгограде ищут родственников потерявшей память пенсионеркиСмотреть фотографии
15:00
«Машины перепутали при оформлении протокола»: в Волгограде ищут очевидцев ДТП с двумя иномарками на Семи ветрахСмотреть фотографии
14:37
Разгром, магия Чагрова и новый рекорд болельщиков: смотрим самые яркие кадры матча «Ротора» и «Торпедо» Смотреть фотографии
14:18
Распределение 2.0? Минздрав решил сделать все бюджетные места в медвузах целевымиСмотреть фотографии
14:10
Тренд на избинг: почему россияне увлеклись новым форматом туризмаСмотреть фотографии
13:37
ВолгГМУ пожелали с МКС дотянуться до лунной клиникиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:33
Грибной сезон подождёт? Волгоградцам продлили запрет на пребывание в лесах до 18 сентябряСмотреть фотографии
12:23
Андрей Бочаров предостерёг чиновников от срыва сроков подготовки региона к зимеСмотреть фотографии
11:42
Под Волгоградом СК возбудил уголовное дело после гибели школьника в ДТПСмотреть фотографии
11:00
«Будущее уже здесь»: Андрей Бочаров оценил реконструкцию котельных в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:46
Волгоградцу за кражу 58 упаковок сливочного масла дали 1,8 года «строгача»Смотреть фотографии
10:20
Магнитные бури грозят волгоградцам из-за вспышек на Солнце 26 августаСмотреть фотографии
10:13
Более полувека истории: рассказываем, как изменились за 55 лет волгоградские электросетиСмотреть фотографии
09:42
Волгоградец заразился от комаров лихорадкой Западного НилаСмотреть фотографии
09:32
Дорогую молочку произвели в Волгоградской области из дешевого сырьяСмотреть фотографии
09:14
Трёхлетний срок грозит двум волгоградцам, прописавшим мигрантов из Средней АзииСмотреть фотографии
08:42
«Когда вылет, никто не говорит»: волгоградцы застряли в аэропорту АнтальиСмотреть фотографии
08:24
Ставили на колени и унижали: банда нерусских молодчиков издевалась над подростками в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
08:08
Силы ПВО отразили атаку 5 БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
05:55
Аэропорт Волгограда открыли утром 26 августаСмотреть фотографии
05:37
Бочаров: обломки БПЛА повредили хозпостройку в СНТ на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
05:24
Два авиарейса из Москвы в Волгоград отменили из-за плана «Ковер»Смотреть фотографии
22:25
64 пьяных водителя попались в ходе рейдов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:59
План «Ковер» ввела Росавиация в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:46
«Ротор» разгромил «Торпедо» в домашнем матче - 3:0Смотреть фотографии
21:05
19987 зрителей пришли на матч «Ротора» с «Торпедо»Смотреть фотографии
20:24
«Ротор» ведет после первого тайма в матче с «Торпедо» - 1:0Смотреть фотографии
 