



ЕвроХим-ВолгаКалий продолжает развивать социальную инфраструктуру жилых районов «Дубовая Роща» и «Восточный» в Котельниково, построенных предприятием для семей работников Гремячинского горно-обогатительного комбината. В ответ на предложения жителей предприятие организовало установку в «Дубовой роще» современного банкомата. Он находится в магазине «Фасоль», и теперь семьи работников могут быстро снять наличные средства и оплатить коммунальные услуги прямо в своем дворе.

– Комфорт каждого сотрудника начинается именно с дома, где важно создавать условия, позволяющие жителям чувствовать себя уверенно и защищенно вне зависимости от обстоятельств. Банкомат оснащен передовыми технологиями безопасности и удобным интерфейсом, позволяющим осуществлять любые операции за считанные секунды. Теперь жителям района не придется искать ближайший филиал банка – нужные суммы всегда будут под рукой, всего лишь в нескольких минутах ходьбы от дома, – отметил директор по персоналу комбината Иван Коляда.

Также предприятие оказало содействие в открытии новой точки розлива чистой питьевой воды для жителей района «Восточный». Автомат оборудован многоступенчатой системой фильтрации, обеспечивающей чистоту и свежесть. Оба проекта стали частью обширной программы улучшения социальных условий и повышения уровня комфорта повседневной жизни сотрудников предприятия.

Большое внимание вопросам удобства уделяется и на рабочих местах. Сейчас во всех административно-бытовые корпусах комбината устанавливают кофематы и аппараты по выдаче снеков для перекусов. Полноценное горячее питание работники получают в столовых и буфетах, работающих на территории комбината.

Предприятие реализует развернутую программу социальной поддержки работников, цель которой – сделать жизнь сотрудников лучше, безопаснее и удобнее.

Фото: Александр Семёнов

Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ИНН 7710473036, erid: F7NfYUJCUneTSTkg9JFK