Расследования

Волгоградцу за кражу 58 упаковок сливочного масла дали 1,8 года «строгача»

Расследования 26.08.2025 10:46
0
26.08.2025 10:46


Дзержинский районный суд Волгограда приговорил 47-летнего местного жителя к 1 году 8 месяцам колонии строгого режима за серию краж сливочного масла из магазина. Как сообщили V102.RU в пресс-службе районного суда, в общей сложности мужчина украл 58 упаковок этого продукта. Сумма ущерба составила около 12,5 тысячи рублей. 

Установлено, что безработный волгоградец три раза воровал сливочное масло из магазина «Победа» в Дзержинском районе на улице Землячки. Первый раз 18 мая текущего года он тайно похитил 22 упаковки сливочного масла стоимостью более 5 тысяч рублей. 25 мая мужчина еще два раза побывал в магазине «Победа», где совершил тайное хищение еще 36 упаковок сливочного масла на сумму более 7 422 рублей.

На суде фигурант уголовного дела вину признал и раскаялся. Судом также удовлетворены гражданские иски о взыскании суммы ущерба с волгоградца.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
26.08.2025 08:24
Расследования 26.08.2025 08:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.08.2025 18:53
Расследования 25.08.2025 18:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.08.2025 18:01
Расследования 25.08.2025 18:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.08.2025 17:38
Расследования 25.08.2025 17:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.08.2025 15:27
Расследования 25.08.2025 15:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.08.2025 12:45
Расследования 25.08.2025 12:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.08.2025 11:48
Расследования 25.08.2025 11:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.08.2025 11:38
Расследования 25.08.2025 11:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.08.2025 11:18
Расследования 25.08.2025 11:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.08.2025 08:50
Расследования 25.08.2025 08:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.08.2025 19:58
Расследования 23.08.2025 19:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.08.2025 08:14
Расследования 23.08.2025 08:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.08.2025 19:15
Расследования 22.08.2025 19:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.08.2025 16:26
Расследования 22.08.2025 16:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.08.2025 15:08
Расследования 22.08.2025 15:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:04
Голосовые ассистенты Т2 заговорили голосами известных киноперсонажейСмотреть фотографии
11:00
«Будущее уже здесь»: Андрей Бочаров оценил реконструкцию котельных в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:46
Волгоградцу за кражу 58 упаковок сливочного масла дали 1,8 года «строгача»Смотреть фотографии
10:20
Магнитные бури грозят волгоградцам из-за вспышек на Солнце 26 августаСмотреть фотографии
10:13
Более полувека истории: рассказываем, как изменились за 55 лет волгоградские электросетиСмотреть фотографии
09:42
Волгоградец заразился от комаров лихорадкой Западного НилаСмотреть фотографии
09:32
Дорогую молочку произвели в Волгоградской области из дешевого сырьяСмотреть фотографии
09:14
Трёхлетний срок грозит двум волгоградцам, прописавшим мигрантов из Средней АзииСмотреть фотографии
08:42
«Когда вылет, никто не говорит»: волгоградцы застряли в аэропорту АнтальиСмотреть фотографии
08:24
Ставили на колени и унижали: банда нерусских молодчиков издевалась над подростками в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
08:08
Силы ПВО отразили атаку 5 БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
05:55
Аэропорт Волгограда открыли утром 26 августаСмотреть фотографии
05:37
Бочаров: обломки БПЛА повредили хозпостройку в СНТ на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
05:24
Два авиарейса из Москвы в Волгоград отменили из-за плана «Ковер»Смотреть фотографии
22:25
64 пьяных водителя попались в ходе рейдов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:59
План «Ковер» ввела Росавиация в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:46
«Ротор» разгромил «Торпедо» в домашнем матче - 3:0Смотреть фотографии
21:05
19987 зрителей пришли на матч «Ротора» с «Торпедо»Смотреть фотографии
20:24
«Ротор» ведет после первого тайма в матче с «Торпедо» - 1:0Смотреть фотографии
19:58
Коричнево-красную луну увидят волгоградцы 7 сентябряСмотреть фотографии
19:34
Легенда «Ротора» 90-х годов провел автограф-сессию перед матчем с «Торпедо»Смотреть фотографии
18:53
Очередных негодяев, обманывавших стариков, задержала полиция ВолгоградаСмотреть фотографии
18:01
В Волгограде 83-летней бабушке вернули квартиру, проданную директором дома престарелыхСмотреть фотографии
17:38
Атака ВСУ на мирных жителей Волгоградской области: один пострадавший остается в больницеСмотреть фотографии
17:19
«Без егеря таких уже не найдёшь»: волгоградец рассказал о ловле 60-килограммового сома на Волжских РаскатахСмотреть фотографииCмотреть видео
16:55
В Волгограде 5-7 сентября пройдет фестиваль колокольного звонаСмотреть фотографии
16:27
В Волгоградской области пьяный мотоциклист угробил 7-летнего мальчикаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:52
Вкусный, спелый, цифровой: «Ростелеком» выступил партнером арбузного фестиваля в КамышинеСмотреть фотографии
15:27
На Серенко в Волгограде завели 5-е дело из-за клеветы в канале «Остров Свободы»Смотреть фотографии
14:23
Под Волгоградом в ерике Верблюд утонул 28-летний мужчинаСмотреть фотографии
 