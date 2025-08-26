Волгоградцу за кражу 58 упаковок сливочного масла дали 1,8 года «строгача»

Дзержинский районный суд Волгограда приговорил 47-летнего местного жителя к 1 году 8 месяцам колонии строгого режима за серию краж сливочного масла из магазина. Как сообщили V102.RU в пресс-службе районного суда, в общей сложности мужчина украл 58 упаковок этого продукта. Сумма ущерба составила около 12,5 тысячи рублей.

Установлено, что безработный волгоградец три раза воровал сливочное масло из магазина «Победа» в Дзержинском районе на улице Землячки. Первый раз 18 мая текущего года он тайно похитил 22 упаковки сливочного масла стоимостью более 5 тысяч рублей. 25 мая мужчина еще два раза побывал в магазине «Победа», где совершил тайное хищение еще 36 упаковок сливочного масла на сумму более 7 422 рублей.

На суде фигурант уголовного дела вину признал и раскаялся. Судом также удовлетворены гражданские иски о взыскании суммы ущерба с волгоградца.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.