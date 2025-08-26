Дорогую молочку произвели в Волгоградской области из дешевого сырья

Россельхознадзор зафиксировал очередное нарушение при мониторинге системы «ВетИС», которая отслеживает электронные ветеринарные документы, в частности, при обороте молочной продукции. Согласно этим документам, на площадке предпринимателя в Волгоградской области из 40 кг сырого молока умудрились взбить сливочное масло в объеме 2 кг, а также приготовить 20 кг творога, 10 кг сметаны и 2 кг сыра. Однако произвести столько недешевых продуктов из небольшого количества молока невозможно.
В связи с этим ведомство выдало юрлицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований технического регламента и федерального закона о качестве и безопасности пищевых продуктов.