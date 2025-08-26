Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки завершить расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетних подростков из Волжского, которые третировали своего сверстника, и снимали издевательства на видео.

Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, ролик об издевательствах над юношей был выложен в интернет. – В телеграм-канале сообщается, что в мае текущего года в городе Волжском Волгоградской области подростки неславянской внешности дважды напали на сверстника, похитив его личные вещи и денежные средства, – говорится в официальном сообщении СКР.

ИА «Высота 102» стали известны подробности этого дела. Мама мальчика, который подвергался издевательствам, была вынуждена обратиться в «Русскую общину» с просьбой защитить ее сына.

- 22 мая 2025 года были совершены противоправные действия над моим сыном группой несовершеннолетних цыган из 7 человек. Они ограбили сына, забрали наушники и заставили совершить кражу из магазина, вымогали 1,5 тысячи рублей и угрожали расправой. На следующий день, 23 мая, они снова подкараулили его около школы и снова совершили грабеж. Забрали кепку, ремень, заставили перевести 200 рублей с карты и снова заставили идти в магазин воровать. Они нанесли удары в живот сыну, из магазина ему удалось убежать, - рассказала женщина в обращении. Несмотря на то, что женщина обратилась в полицию, по ее словам, никого из тех, кто совершал противоправные действия в отношении ее сына, не задержали.

- Один разгуливал по отделу полиции в нашей кепке. 5 июня наш визит в СК был перенесен. А негодяи продолжили угрожать сыну, караулят его около дома. Прошу вас принять меры и взять под защиту. Прошу власти и органы внутренних дел сохранить жизнь моего сына, - заявила отчаявшаяся женщина.