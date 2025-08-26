В Волгограде ищут родственников потерявшей память пенсионерки





26 августа в Краснооктябрьском районе Волгограда очевидцы обнаружили потерявшую память пенсионерку. Во второй половине дня дезориентированная женщина бесцельно бродила между трамвайной линией и пр. Ленина у остановки «Стадион Монолит».

- В 14:30 мой отец проезжал мимо и видел её. Она какое-то время ходила между путями и дорогой, а после села на бордюр. Многие водители подъезжали к ней, спрашивали, чем помочь. Как выяснилось, она потеряла память. Не помнит ни места жительства, ни свой возраст, ни даже имя, - рассказала журналистам местная жительница.

Внешне женщина выглядела ухожено. На вид пенсионерке около 70 лет. Низкого роста. Волосы седые, подобраны красным ободком. Одета в куртку нежно-голубого цвета с серебренными пуговицами.

Отметим, по словам очевидцев, на место нахождения потерявшей память волгоградки они вызвали наряд полиции. Редакция уточняет в ГУ МВД России по Волгоградской области информацию о пожилой женщине.

Фото: очевидцы / Спартанвока City t.me