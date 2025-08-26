ВолгГМУ пожелали с МКС дотянуться до лунной клиники

Экипаж Международной космической станции поздравил с 90-летием Волгоградский государственный медицинский университет. Как сообщает V102.RU, видеопоздравление с борта МКC вуз сегодня, 26 августа, опубликовал в своем Telegram-канале.





Командир экипажа МКС, Герой России Сергей Рыжиков, бортинженеры Алексей Зубрицкий и Олег Платонов поздравили ВолгГМУ с юбилеем, отметив богатую историю вуза.

- Мы искренне поздравляем вас с 90-летием вашего учебного заведения. Ваш вуз, основанный в 1935 году, имеет богатейшую историю. Вы обеспечивали подготовку медицинских кадров в тяжелые военные годы, принимали участие в восстановлении здравоохранения в военный и послевоенный периоды, - сказал командир экипажа.

Космонавты также напомнили, что ВолгГМУ сыграл ключевую роль в фармакологическом изучении и внедрении в клиническую практику препарата «Фенибут». В 1975 году этот препарат был включен в аптечку экипажа корабля «Союз», принимавшего участие в миссии «Союз» - «Аполлон».

Волгоградскому медуниверситету из космоса пожелали новых прорывов в области космической биомедицины.

- Пусть в стенах университета всегда царит творческая атмосфера, взаимопонимание, которое помогут в достижении новых высот и даже стать партнерами по проекту создания лунной клиники, - сказал экипаж МКС.

